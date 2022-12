Vincent Kompany over teleurstellend WK van de Rode Duivels: “België zit aan het einde van een cyclus”

KIJK. Kompany praat over het teleurstellende WK van de Rode Duivels

Terwijl het WK in Qatar zijn ontknoping nadert, moeten Vincent Kompany en Burnley zondag na een break van een maand weer vol aan de bak in de Championship. Burnley, nog steeds koploper, gaat dan op bezoek bij Queens Park Rangers. Vandaag sprak Kompany de pers toe om vooruit te blikken op die wedstrijd, maar gezien de actualiteit hoefde het niet verwonderen dat de coach van ‘The Clarets’ ook enkele vragen over de Rode Duivels kreeg.

Want gezien zijn verleden als leider bij de Rode Duivels, zijn status in het Belgisch voetbal, het feit dat hij inmiddels zelf coach is én ook perfect tweetalig is, is Kompany misschien wel dé ideale kandidaat om de nieuwe bondscoach te worden. “Ik heb nagedacht over hoe ik met deze vragen zou omgaan. En dat is gewoon er niet op antwoorden, zelfs niet als er gespeculeerd wordt over Barcelona en Real Madrid. Het heeft geen zin.”