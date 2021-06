Vier Duivels-fans maken de rekening: dit is hoeveel coronatesten, verlofaanvragen en duizenden kilometers reizen hen al kostte

Met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku in topvorm zijn het hoogdagen voor de fans van de Rode Duivels. Zondag spelen onze jongens de achtste finale van het EK in Sevilla, waarna ze hopelijk doorstoten naar de kwartfinale in München en daarna naar Londen trekken — voor de halve finale en finale in het mythische Wembley-stadion. Alleen, er is meer werk aan meereizen met de Rode Duivels dan aan het slopen van de verdediging van de Finnen. Vier topfans getuigen over de struikelblokken ‘on the road to Wembley’ en over hoeveel dat hen al kostte.