VIDEO. “Typisch Engelse supporters”: Welshe fans jouwen De Bruyne uit, tot ‘KDB’ hen het zwijgen oplegt

Hij had het zelf ongetwijfeld ook gehoord. Telkens De Bruyne aan de bal kwam, weerklonk er boegeroep vanuit de tribunes in Cardiff. Hét sein voor ‘King Kev’ om hen het zwijgen op te leggen. Hij krulde een afvallende bal in één tijd feilloos voorbij Wales-doelman Danny Ward. 0-1. Het thuispubliek de mond gesnoerd. Dankzij zijn doelpunt tegen Wales was De Bruyne nu al beslissend in zijn vier voorbije wedstrijden voor de Rode Duivels. Tegen Frankrijk, Italië en Estland gaf hij telkens een assist - tegen Les Bleus zelfs twee -, en nu was hij dus trefzeker.

De Bruyne: “Typisch Engelse fans”

“Waarom ik uitgefloten werd? (lacht) Engelse supporters”, vertelde De Bruyne na de match voor de camera van VTM. “Als ik tegen hen speel ben ik hier niet geliefd, neen.” Waarna ‘KDB’ zijn zegje deed over de wedstrijd zelf. “Ik denk dat we een goede match hebben gespeeld met veel nieuwe jongens die voor het eerst samenspeelden. Hier en daar maakten we wat fouten, maar vooral de eerste helft was vrij goed. In de tweede helft was het moeilijker.” En dan toch opnieuw over die Welshe fans. De Bruyne vierde zijn goal voor hun neus. “Zij waren begonnen, ik scoor en ga naar hen. Dat is voetbal. Dat gebeurt vaak in Engeland en dat maakt het zo plezant.”