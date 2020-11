Verwarring over Lukaku: Inter-spits mag volgens Italiaanse tv “niet naar Duivels vliegen”, maar privévlucht staat wel klaar

Handjes gingen vragend in de lucht. Ook spelers wisten het gisteren even niet meer, toen de lokale gezondheidsdiensten van Toscane en vervolgens die van de regio Lazio een reisverbod uitvaardigden voor internationals van Fiorentina en AS Roma. Tot ze een quarantaine hebben uitgezeten, mogen ze het land niet uit.

Een preventieve maatregel van de autoriteiten nadat bij die ploegen minstens één speler een positieve Covid-test had afgelegd. Ook Inter had nog minstens één geval in zijn brede bubbel. Vandaar dat één plus één snel twee werd op de televisiezenders. Ook Romelu Lukaku wachtte vergeefs op bevestiging van de staat Lombardije en zijn club. Een officieel bericht kwam er niet.

Met privévliegtuig

Om 22.30 uur luidde het verdict dat hij nog altijd mocht afreizen naar België voor de interlands, maar enkel met een privévlucht. Sinds de vorige interlandbreak zijn alle Italiaanse clubs voorzichtiger geworden. Het sportministerie opende zelfs een zaak tegen onder anderen Cristiano Ronaldo, die het coronaprotocol zou hebben gebroken bij zijn vertrek en na zijn terugkeer naar Turijn. CR7, die 14 dagen niet mocht voetballen door een besmetting, schreeuwde bovendien zijn onschuld uit. Niet alle regeltjes zijn even duidelijk. Zo zat Dries Mertens de vorige interlandperiode met zijn ploegmaats in quarantaine - hij mocht niet naar België ondanks druk telefoonverkeer met de Belgische bond. Inter lobbyde tot gisteravond laat bij het ministerie van Sport om een eenduidige maatregel voor alle clubs.

Volledig scherm Lukaku wil voorbij Cristian Romero van Atalanta. © Getty Images

Sowieso was ‘Big Rom’ altijd zinnens geweest om naar Tubeke af te zakken. Werkgever Inter had zijn bedenkingen bij zijn oproeping, maar kon niet dwarsliggen. De FIFA-reglementen zijn wat ze zijn. Lukaku sukkelde de voorbije tien dagen met een verrekking in de bovenbil, maar speelde zondag een kwartier op Atalanta. Het is de vraag of zijn spieren en vezels over zes dagen 90 minuten aankunnen. Werk op de plank voor Bert Driesen, Lukaku’s favoriete kinesist in de stal van Lieven Maesschalck.

Lukaku wordt de komende dagen de verhaallijn bij de Rode Duivels. Vrijdag, bij de bekendmaking van de selectie, kondigde Roberto Martínez aan dat ze Lukaku eerst zullen onderzoeken. Of de volledige waarheid zal worden verteld, is de vraag. De bondscoach hangt graag mist rond blessures. Exact twee jaar geleden speelde Lukaku, toen in dienst bij Man United, een hoofdrol in een gelijkaardige soap. Met een niet volledig genezen spierblessure afzakken naar Tubeke, enkel opdraven voor de fotografen op de laatste training voor een interland en vervolgens afhaken.

Hazard positief

Martínez moet het tegen Engeland en Denemarken sowieso stellen zonder Timothy Castagne, Yannick Carrasco en Eden Hazard. De aanvoerder testte vrijdag bij Real Madrid positief op Covid-19. Hij vertoont geen symptomen, maar moet de komende tien dagen gedwongen in quarantaine. Fysiek contact met anderen is verboden: op de club mag hij zich niet laten zien. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Zijn individuele trainingsintensiteit wordt niet te hoog gelegd om risico’s te mijden. Als gevolg van zijn besmetting ondergingen ook zijn gezin en de voltallige spelersgroep van Real Madrid (nieuwe) testen.