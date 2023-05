“Vertrek bij Dortmund zal beste zijn”: Thorgan Hazard praat over toekomst bij inhuldiging van Red Court-pleintje in Waregem

De kans is groot dat Thorgan Hazard (30) Borussia Dortmund deze zomer definitief verlaat. Dat liet de Rode Duivel uitschijnen tijdens de inhuldiging van ‘zijn’ Red Court-voetbalpleintje in Waregem. “Mijn doelstelling is zo veel mogelijk spelen.”

Heerlijk lenteweertje, een honderdtal fans. Thorgan Hazard, nog altijd geliefd in Waregem, opende er deze middag als ambassadeur het nieuwe buurtvoetbalpleintje, naast het oefencomplex van Essevee. Het is al het vijfde terrein dat de Belgische voetbalbond (KBVB) aanlegt in het kader van sociaal project ‘Red Court’. “Toen ze mij vroegen om ambassadeur te zijn, heb ik niet getwijfeld”, glimlachte Hazard. “Ik heb een geschiedenis met deze club en deze stad. Zulte Waregem zit in mijn hart. Hier kunnen de jongeren zich amuseren. Ik ben blij dat ik het gezicht mag zijn van dit pleintje.”

Het was aanpassen bij PSV, aan de club en de competitie Thorgan Hazard

Praten deed Thorgan Hazard ook over zijn toekomst. Zijn uitleenbeurt bij PSV - 2 goals in 13 matchen - zit erop en hij heeft nog één jaar contract bij moederclub Borussia Dortmund. “Er is veel gebeurd dit seizoen. In januari maakte Dortmund duidelijk dat het beter was dat ik een andere club zocht om meer speelminuten te maken. Het was de eerste keer dat ik tijdens een seizoen van club ben veranderd. Het was aanpassen bij PSV, aan de club en de competitie. Maar ik blik er met een goed gevoel op terug. We hebben de beker gewonnen en eindigden tweede in de competitie. Nu heb ik even vakantie.”

Volledig scherm Rode Duivel Thorgan Hazard opent Red Court in Waregem © Henk Deleu

Zonder garanties op meer speelgelegenheid lijkt Hazard de voorkeur te geven aan een transfer. “Ik wil spelen - laat dat duidelijk zijn. Voorlopig ligt er nog geen voorstel op tafel. We gaan samenzitten met Dortmund en dan gaan we overleggen wat de beste oplossing is. Ik denk dat de beste oplossing een vertrek zal zijn. We gaan het zien, ik blijf er rustig onder.”

Contact met Tedesco

Benieuwd ook of Hazard in juni opgeroepen wordt bij de Rode Duivels voor de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland. In maart was hij er niet bij, al was hij wel geblesseerd. “Er staat een nieuwe generatie Rode Duivels op. Dat is alleen maar goed. Die eerste overwinningen waren belangrijk, want we hadden daar nood aan. Ik heb al contact gehad met de bondscoach, in maart toen hij de ploeg leerde kennen. Toen was ik echter geblesseerd, nu ben ik beschikbaar. (lacht) Neen, ik zwaai nog niet af en wil nog enkele jaren doorgaan. Het is aan de bondscoach om zijn keuzes te maken.” Zijn broer Eden stopte wel al als Rode Duivel. “Hij heeft er opnieuw een moeilijk seizoen opzitten. Niet op vlak van blessures, wel qua speelminuten. Eden wil spelen, maar kreeg weinig kansen. Jammer, want hij blijft een goeie speler.”

Tot slot: doet het Thorgan Hazard pijn om Zulte Waregem te zien degraderen? “Ja, maar in het voetbal zijn er weinig clubs die decennia lang in eerste klasse blijven. Ik hoop dat ze meteen weer kunnen stijgen, waar ik vertrouwen in heb. Of ik hier ooit terugkeer? Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, maar waarom niet? Als speler of in een andere rol. Ik heb me hier altijd goed gevoeld.”

Daarom ook dat hij twee jaar geleden een villa kocht in Wannegem-Lede, in de buurt van Waregem. “Op termijn willen we daar gaan wonen. We willen de villa renoveren, maar met al het papierwerk hier is het niet gemakkelijk. We hopen zo snel mogelijk met de werken te starten, maar wachten nog op toestemming.”