Vertonghen, die nog niet gevaccineerd is, kijkt met verbazing naar Witsel: “Had hem nooit op dit niveau verwacht”

“Alles gaat goed met mij”, begon Vertonghen. “Begin vorige week was ik een beetje ziek. Daarom was ik er niet bij op training. Nu ben ik weer beter. Of het kwam door het vaccin? Neen, daar kan het niet door komen, want ik ben nog niet gevaccineerd. Ik heb Covid-19 al gehad en had nog veel antilichamen. Daarom ben ik relatief veilig, zo hebben wetenschappers mij verteld, en nog niet gevaccineerd nu. Ik ga het later wel zeker laten zetten.”

Vertonghen krijgt geregeld vragen over zijn leeftijd en of die invloed heeft op zijn prestaties. “Ik voel mij fysiek top”, aldus de 34-jarige Benfica-verdediger. “Ik speel soms mindere matchen, maar dat was vroeger ook zo. Nu wordt dan naar mijn leeftijd gewezen. Of ik mij zeker voel van mijn stek in de basis? De trainer zal in eer en geweten beslissen, maar ik hoop natuurlijk altijd te spelen. En ik hoop nog eens een belangrijke goal te maken. Ik scoorde al op twee WK’s. Er mag ook een doelpuntje op een EK bijkomen.”

“Ik zie dit EK niet als een eindpunt. Zelfs niet als we winnen. Het is dan ook maar anderhalf jaar tot het WK in Qatar meer. Afscheid nemen met een prijs is de droom van elke voetballer. Maar samengevat: ik zie mezelf hier nog wel even rondlopen. Spelen voor de Duivels is altijd een droom geweest. Ik was vroeger als kind al grote fan van de ploeg. Dat ik hier geraakt ben, is te danken aan vele opofferingen. Ik ben ongelooflijk trots hier opnieuw te staan en ik hoop dat ik dat gevoel ook kan uitstralen naar een volgende generatie.”

Vertonghen deed ook zijn petje af voor Axel Witsel. Die revalideert al sinds half januari na een scheur in de achillespees. Vertonghen was verbaasd door zijn snelle vooruitgang. “Ik had nooit verwacht dat hij nu al op dit fysieke niveau zou staan. Hij doet gewoon alles mee op training. Het is ongelooflijk. Als je hem nu ziet, verwacht je helemaal niet dat hij zo’n zware blessure heeft gehad. Ik had altijd al heel veel respect voor hem, maar dat is nog gegroeid.”

Tot slot: is België dé topkandidaat om dit EK te winnen? “Frankrijk en Engeland zijn voor mij de grote favorieten. Wij zijn dat niet, maar we kunnen wel van elk land winnen. We weten dus ook dat we Engeland en Frankrijk kunnen kloppen.”

