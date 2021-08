Verschaeren en De Ketelaere staan voor dubbele opdracht: “Geen probleem om ons op te laden voor U21”

Rode DuivelsVoor Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere breken drukke dagen en weken aan, na een al zwaar competitiebegin. Vrijdag moeten ze met de Belgische beloften op de tweede speeldag in groep I van de kwalificaties voor het EK U21 van 2023 op bezoek bij het stugge Turkije, nadien sluiten ze aan bij de Rode Duivels voor de uitwedstrijd tegen Wit-Rusland, die door de politieke situatie in het land in het Russische Kazan gespeeld wordt.

Verschaeren en De Ketelaere schipperen momenteel tussen de beloften en de nationale ploeg van bondscoach Roberto Martinez. Beide spelers mochten het shirt van de Rode Duivels eerder al aantrekken. Verschaeren heeft zes caps, De Ketelaere eentje. Op termijn moeten zij twee van de dragende figuren bij de nationale elf kunnen worden - generatie 2026.

“Ik was zeker niet ontgoocheld, want ik ben blij dat ik hier de U21 kan helpen voor deze belangrijke wedstrijd in de kwalificaties”, vertelde Verschaeren dinsdag. “Het is altijd een eer om voor je land te spelen, dus het is niet moeilijk om jezelf hiervoor op te laden. Nadien zullen we wel zien hoe we aansluiten bij de Rode Duivels.”

Focus op volgende match

Ook De Ketelaere deelt die mening. “Het klopt zeker niet dat wedstrijden bij de beloften onze kansen op een selectie voor het WK 2022 in Qatar zouden hypothekeren. We krijgen hier ook kansen om ons te bewijzen. Daarnaast is er nog het clubvoetbal waar je een selectie kan afdwingen. Te ver vooruit wil ik echter niet denken: ik focus me altijd op de eerstvolgende wedstrijd. Ik heb dan ook geen enkel probleem om op te laden voor de U21, integendeel.”

Arthur Theate zat er met een brede glimlach bij, nu zijn droomtransfer van KV Oostende naar de Serie A een feit is. De linksvoetige verdediger speelt er de komende seizoenen voor FC Bologna. “Ik voel me inderdaad wel relax nu die transfer afgerond is”, aldus Theate, die niet alleen van het EK, maar ook van de Olympische Spelen van Parijs in 2024 droomt. “Het eerste doel moet die EK-kwalificatie zijn, maar waarom zouden we met deze groep ook niet voor de Olympische Spelen gaan? We hebben een talentrijke generatie.”

