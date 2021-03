Vermaelen zo blij als een kind om weer Rode Duivel te zijn: “Ik heb de ambitie om erbij te zijn op het EK”

Rode Duivels Rode Duivels starten WK-kwalifica­tie­cam­pag­ne achter gesloten deuren in Leuven

3 februari De Rode Duivels werken hun eerste twee thuiswedstrijden in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar (24 maart tegen Wales en 30 maart tegen Wit-Rusland) achter gesloten deuren af in het stadion van Oud-Heverlee Leuven, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag.