Vermaelen voelt zich fysiek prima: “Moet absoluut mogelijk zijn om nu elke wedstrijd te spelen”

Rode DuivelsThomas Vermaelen (35) stond gisteren tegen Finland voor het eerst in de basis op het EK. De centrale verdediger speelde meteen de hele wedstrijd en heeft die naar eigen zeggen uitstekend verteerd. “Ik voel me fysiek goed.”

Op 10 oktober 2019 — een 9-0-zege tegen voetbaldwerg San Marino — speelde Thomas Vermaelen voor het laatst negentig minuten bij de Rode Duivels. Tot gisteren. Een lange periode, maar een reactie voelde Vermaelen vandaag niet. “Er zijn geen problemen, ik voel me fysiek goed. Bij Vissel Kobe speelde ik regelmatig een volledige match en ik heb de voorbije weken op een hoog niveau getraind bij de nationale ploeg. Ik heb de match goed verteerd. Of ik vanaf nu elke wedstrijd kan volmaken? Dat is volgens mij absoluut mogelijk. Drie à vier dagen rust moeten vanaf nu voldoende zijn.”

Vermaelen luisterde z'n basisplaats op met een kopbalgoal op een hoekschop, al werd het doelpunt na de match op naam van Finland-doelman Hradecky gezet. “Het is heel belangrijk voor een ploeg om te kunnen scoren op stilstaande fases. We hadden de hoekschop van tevoren ingestudeerd, dus het is mooi dat het goed uitpakte. Kevin (De Bruyne, red.) trapte dan ook een perfecte corner. Het is misschien een owngoal, ik zie het toch als een doelpunt dat we zelf gemaakt hebben.”

De defensie van de Duivels oogde in de groepsfase solide, al werd ze ook nog niet echt getest. “Dat is niet onze fout. Ik denk dat we als verdediging wel oké staan. In een wedstrijd zoals die van gisteren moet je altijd scherp zijn, ook al geef je niet veel weg. De eerste helft tegen Denemarken was lastig, maar globaal gezien zijn we de groepsfase als verdediging goed doorgekomen.”

Met al zijn ervaring gaat Vermaelen niet mee in het spelletje van wie nu de volgende tegenstander van de Rode Duivels wordt. “Dat is meer iets voor de buitenwereld. We hebben de ambitie om ver te komen, dus zullen de sterkste tegenstanders uiteindelijk toch overblijven. Voor ons maakt het niet veel uit.”

De Belgen komen in de 1/8ste finales mogelijk een tegenstander tegen die minder vliegkilometers op de teller heeft. De Rode Duivels hebben tijdens het EK met wedstrijden in Kopenhagen en Sint-Petersburg al de nodige reizen achter de rug. “Dat helpt zeker niet”, zegt Vermaelen erover. “Het heeft geen goeie invloed op het lichaam. In die zin is het niet helemaal eerlijk op dit toernooi. Maar goed, we moeten het accepteren. Ik beantwoord nu gewoon de vraag, maar we gaan er nooit zelf over klagen.”

