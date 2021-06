Vermaelen met voeten op de grond daags na sterke prestatie tegen Portugal: “Of ik na het EK stop? Dat zien we wel”

“Het was een mooie match om mee te maken, met veel emoties”, klinkt het bij Vermaelen. “Na de match gisteren hebben we nog genoten, dat moet ook. Je moet voetbal beleven om van dat soort momenten te genieten. Maar nu moet de knop om naar vrijdag, want dan volgt een nieuwe belangrijke wedstrijd tegen een goeie tegenstander.”

Een aanwezige journalist suggereerde dat dit misschien wel de beste prestatie van Thomas Vermaelen was bij de Rode Duivels. “Dat is moeilijk om te zeggen. Een ander mag daarover oordelen, ik heb gewoon mijn best gedaan. We waren goed voorbereid, hebben altijd het vertrouwen gehouden in onszelf en dat kwam tot uiting in de wedstrijd. Ik heb achteraf niet echt veel met tegenstanders gesproken. Ik heb wel wat berichten gehad van vrienden en familie.”

Volledig scherm © Photo News

De kwartfinale dus. Vorig EK, in 2016, betekende dit het eindstation voor België. Thomas Vermaelen mikt dit jaar uiteraard langer op de trein te zitten. “Het is niet dat ik terugkijk naar het EK 2016. We hebben nog altijd niks, iedereen weet wat onze ambitie is. We kunnen alleen ons best doen, nu kunnen we het enkel wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maar we willen heel graag doorstoten. Of ik na het EK stop? Dat zien we wel, de focus ligt nu op het EK. Ik word er 36, dus we zien wel wat er na het EK komt.”

Wat op dat EK ook een probleem vormde, was het aantal gele kaarten. Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen waren toen geel geschorst in de kwartfinale tegen Wales. “Gele kaarten horen erbij. Goed dat je het zegt dat de kaarten pas na de kwartfinale wegvallen. Of ik nu minder scherp ga verdedigen? Ik zie niet in waarom. Ik ga mijn spel niet veranderen, ik moet gewoon zien dat ik geen geel pak.”

Lees ook:

Volledig scherm Thomas Vermaelen haalde het keer op keer van Cristiano Ronaldo. © BELGA