Veel aandacht voor Eden Hazard in internationale pers, vooral in Spanje: “Voor hem zijn deze matchen als herexamens”

Bekijk hier nog eens alle goals uit de doelpuntenkermis gisteravond op de Heizel:

Algemeen Dagblad: “België sloopt Polen na debacle tegen Oranje”

“Zonder de geblesseerde Romelu Lukaku begon België voortvarend aan het duel met Polen”, zagen onze Nederlandse collega’s van het Algemeen Dagblad. “Het was zelfs een klein wonder te noemen dat de Rode Duivels niet een snelle voorsprong te pakken hadden. Eerst was het Michy Batshuayi, die bij afwezigheid van Lukaku in de spits begon, die de paal trof. In de rebound had Eden Hazard de bal voor het intikken, maar de Belg van Real Madrid schoot de bal naast.”

Vlak voor het halfuur bracht Lewandowski Polen op voorsprong, maar: “Die voorsprong voor Polen was bepaald niet terecht te noemen en België stelde dan ook voor rust nog orde op zaken. Axel Witsel schoot de bal op prachtige wijze binnen nadat hij die voor zijn voeten had gekregen na een gekeerde poging van Kevin De Bruyne: 1-1.”

In de tweede helft zagen de Nederlanders uitsluitend eenrichtingsverkeer. “Na rust had Polen helemaal niets meer in de melk te brokkelen. De Bruyne maakte in de 59ste minuut de 2-1 op aangeven van Hazard. Diens vervanger, Leandro Trossard, zorgde vervolgens voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Nadat hij eerst al de 3-1 had gemaakt, krulde hij na een korte corner de bal prachtig in de bovenhoek: 4-1. Leander Dendoncker zorgde, vlak voor de invalbeurt van Vitesse-aanvaller Openda, met een afstandsknal ook nog voor de 5-1. De koek was daarmee nóg niet op, want Openda trakteerde zichzelf op een droomdebuut door de eindstand op 6-1 te bepalen.”

KIJK OOK. Analisten licht teleurgesteld in Hazard: “Hij moest scoren”

Daily Mail: “België leeft zich uit met vijf (!) doelpunten in de tweede helft”

Volledig scherm © Daily Mail

Het Engelse ‘Daily Mail’ zag dan weer een goeie Eden Hazard bij de Rode Duivels. “Hij regisseerde de show en maakte indruk in de 66 minuten waarin hij op het veld stond. Hazard toonde weer flitsen van zijn kwaliteiten na een seizoen bij Real Madrid dat werd gekenmerkt door blessures en een slecht vormpeil.”

Ook de mentale weerbaarheid van de Belgen viel de Engelse krant op. “Ze kwamen op achterstand via Lewandowski, maar na de gelijkmaker van Witsel domineerden ze de tweede helft. België leek nooit van slag na de achterstand. Logisch, want ze scoorden in elke match sinds de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk op het WK in 2018, goed voor een reeks van 46 opeenvolgende wedstrijden. De Rode Duivels belegerden het Poolse doel na de pauze en klommen op voorsprong nadat Hazard De Bruyne bediende en die koeltjes afwerkte. Dat doelpunt zette de sluizen open, want Trossard scoorde twee keer snel na elkaar. Zijn tweede doelpunt was een heerlijke krul in de bovenhoek.”

AS: “Hazard vindt eindelijk zichzelf terug”

Volledig scherm © AS

Ook de Madrileense krant AS keek natuurlijk met speciale aandacht voor Real-speler Hazard naar de wedstrijd. “Voor hem zijn deze matchen met de nationale ploeg als herexamens in de zomer, voor de student die niet wilde studeren tijdens het schooljaar. Als hij het goed doet, mag Real blijven hopen dat het ooit nog een deel te zien zal krijgen van de speler die hij ooit was. Met dat in het achterhoofd, deed Hazard het goed tegen Polen. Hij speelde vrij op het middenveld en was de absolute hoofdrolspeler in de eerste minuten.”

“Hazard was bij alle aanvallende acties betrokken en zijn connectie met De Bruyne deed denken aan een ploeg van een ander tijdperk, dat eigenlijk nog niet zo ver achter ons ligt, maar tegelijkertijd al tientallen jaren geleden lijkt. In de 66ste minuut werd Hazard vervangen met een staande ovatie - dat was al een tijdje geleden.”

KIJK OOK. Hazard miste een grote kans aan het begin van de wedstrijd

Mundo Deportivo: “Lewandowski scoort, maar kan Belgische zege niet vermijden”

Volledig scherm © Mundo Deportivo

De Catalaanse krant Mundo Deportivo focust in zijn titel op Barcelona-target Robert Lewandowski, maar had ook het vergrootglas op Hazard gezet. “Hij begon scherp aan de match en kreeg meteen een grote kans in de beginfase. Hij miste echter de rebound op het schot van Batshuayi, terwijl het doelpunt eigenlijk al gemaakt leek.”

Het openingsdoelpunt van Lewandowski leek de Belgen even in de problemen te brengen, maar de gelijkmaker van Witsel zette hen op het goeie spoor. “Met de 1-1 op het bord, leek België meer rust in het hoofd te hebben om het eigen voetbal te spelen en naar de overwinning op zoek te gaan. Met de wissel van Lewandowski hees de Poolse bondscoach eigenlijk de witte vredesvlag, waarna de Duivels nog tot 6-1 uitliepen.”

L’Équipe: “België, een demonstratie in twee tijden”

“De Rode Duivels hadden nog steeds niet de volledige controle over de match en haalden zelfs enkele keren opgelucht adem op de Poolse counters, maar in twee tijden hebben ze wel hun suprematie getoond", vond het Franse L’Équipe. “Op technisch vlak waren ze meer dan een maatje te groot voor hun tegenstanders.”

Daar waar in de andere media vooral Hazard met de aandacht ging lopen, had de Franse sportkrant lof voor Kevin De Bruyne. “De beste speler van de Premier League zet met veel energie een punt achter het seizoen, waarvan het einde eindelijk in zicht is. Zijn werklust was enorm gisteren. Dankzij zijn ‘laservisie’ vonden de Belgen de ruimtes tussen de linies en konden ze meermaals Dragowski op de proef stellen. De Belgen konden niet beschikken over de snelheid en de diepgang van Lukaku, maar De Bruyne heeft hen met zijn ritmeveranderingen op sleeptouw genomen.”

BEKIJK. Eden Hazard: “Nog ruimte voor verbetering, maar zijn op goede weg”