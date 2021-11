Vanzeir over selectie voor Rode Duivels: “Een droom die uitkomt”

Rode Duivels Dante Vanzeir is Rode Duivel. De aanvaller van Union kreeg van Roberto Martínez voor het eerst een plaatsje in de selectie van de Rode Duivels . Op de Twitterpagina van Union reageert de spits op zijn selectie.

“Toen ik vernam dat ik in de selectie zit, was ik natuurlijk verheugd en super gelukkig", aldus Vanzeir. “Dit is een droom die uitkomt. Ik wil mijn ouders en mijn vrienden bedanken die me vanaf de eerste minuut van mijn carrière gesteund hebben. Ook Union en de coach (Felice Mazzu, red.) wil ik bedanken voor het vertrouwen en de steun. Ik kijk ernaar uit en hopelijk jullie ook.”

Opvallend: de laatste keer dat een speler van Union een cap behaalde is 45 (!) jaar geleden. Jan Verheyen speelde in 1976 mee tegen Nederland, dat met 5-0 won. Rob Rensenbrink scoorde toen drie keer.

© Photo News

Vanzeir eerder in HLN Sportcast: “Was totaal niet met Duivels bezig”

Vorige maand sprak Vanzeir ook al over zijn toekomst in onze HLN Sportcast, nadat hij een eerste preselectie kreeg. “Ik had het totaal niet verwacht dat ik in de preselectie zat in september”, vertelde Vanzeir toen bij Marc Degryse en Jonas Decleer. “Ik hoorde via mijn ouders en vrienden dat ik in de ruime selectie zat, ik was er totaal niet mee bezig. Had het ook niet verwacht, dus dat kwam een beetje uit de lucht vallen.”

“Blijkt dat ik er korter bij zat dan ik zelf dacht”, ging Vanzeir verder. “Ach, ik ben daar realistisch in. Het is iets voor de toekomst. Eerst presteren en verder groeien, dan komt dat wel vanzelf.” En presteren heeft Vanzeir dus duidelijk gedaan in de ogen van bondscoach Roberto Martínez, want die nam hem (als vervanger voor de geblesseerde Lukaku en Batshuayi) op in zijn selectie voor het tweeluik Estland-Wales.

Het fragment uit de HLN Sportcast:

Beluister hier de HLN Sportcast van begin oktober met Dante Vanzeir en Marc Degryse

Volledig scherm Marc Degryse, Dante Vanzeir en Jonas Decleer. © HLN