Vanheusden maand out met scheurtje in hamstrings

Rode Duivels Opvallend: Michy Batshuayi knielt niet voor aftrap van Wit-Rus­land - België

9 september Het was een opmerkelijk beeld voor de aftrap van Wit-Rusland - België. Terwijl tien Duivels, zoals steeds, knielden als steun voor de ‘BLM-beweging’ bleef Michy Batshuayi staan. In de omgeving van de Rode Duivel valt te horen dat onze landgenoot daarmee het voorbeeld volgt van zijn ex-ploegmaat Wilfried Zaha, de Ivoriaanse spits van Crystal Palace. “Er is geen goede of foute keuze, maar voor mij voelt het steeds meer als een onderdeel van de voorbereiding op de wedstrijd”, zei Zaha recentelijk over zijn besluit om niet langer meer te knielen voor een wedstrijd. “Het maakt niet meer uit of we knielen of niet. Sommigen van ons worden nog steeds racistisch bejegend. Waarom zou ik nog knielen om te laten zien dat het wat betekent voor ons? Waarom moet ik zelfs Black Lives Matter op de achterkant van mijn shirt dragen om te laten zien dat het wat betekent voor ons? Het verliest steeds meer zijn waarde.”