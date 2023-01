Vandaag groen licht verwacht voor Domenico Tedesco als bondscoach, basisloon stuk lager dan bij Roberto Martínez

KIJK. Waarom kiest de voetbalbond voor Domenico Tedesco? VTM NIEUWS-journalist Jarno Bertho legt uit:

De Raad van Bestuur moet vandaag groen licht geven over de kandidaturen van Frank Vercauteren als technisch directeur en Domenico Tedesco als bondscoach. Een formaliteit. Het enige wat de komst van Tedesco nog in de weg zou kunnen staan, is de afhandeling van zijn contract bij RB Leipzig, dat de Duitser na z’n ontslag nog tot de zomer moet doorbetalen. Dat zou geen probleem mogen vormen.

Voor het grote geld zal Domenico Tedesco het bij de Rode Duivels volgens onze informatie niet moeten doen. Bij RB Leipzig verdiende hij naar verluidt vast 5 miljoen euro per seizoen. Zijn basisloon zal een stuk lager liggen dan wat Roberto Martínez verdiende (dat was zo’n 2,3 miljoen per jaar). De voetbalbond werkte vooral een contract uit waarbij resultaten op een groot toernooi ook financieel doorslaggevend zullen zijn voor de nieuwe bondscoach. In elk geval had Tedesco in clubverband een pak meer kunnen verdienen.

Volledig scherm Domenico Tedesco. © EPA

2024

In eerste instantie ligt er een contract tot het EK 2024 klaar voor de Duitse Italiaan. De jonge Duitser werkte voordien bij RB Leipzig, Spartak Moskou en Schalke 04. Hij vinkt bijna alle vakjes af in de vacature die de voetbalbond had uitgeschreven.

Hij is datagericht, staat voor energiek voetbal, heet een uitstekende people manager te zijn. Alleen een veelwinnaar is hij niet, met één Duitse beker op zijn palmares. Maar toch ziet de Task Force van de KBVB in zijn jeugdigheid de ideale aanvulling op de ervaring van technisch directeur Frank Vercauteren (66). Samen krijgen ze de opdracht om door te selecteren in de verouderde selectie van de Rode Duivels, en om zich meteen ook te kwalificeren voor het EK in Duitsland.

KIJK. Wie is Domenico Tedesco?