Vanaken en Castagne in koor na nederlaag tegen Egypte: “We moeten meer en beter communiceren”

KIJK. Hans Vanaken analyseert de pijnpunten tegen Egypte

Communicatie. Dat was het sleutelwoord op de persconferenties van eerst Timothy Castagne en erna Hans Vanaken. Beide spelers wezen naar onderlinge communicatie - of juist het gebrek eraan - in hun analyse van de pijnlijke nederlaag tegen Egypte, gisterenavond in Koeweit. “We moeten veel meer praten op het veld", vond Castagne. Vanaken trad zijn ploegmaat bij. “Soms is het goed dat dingen fout lopen in een oefenmatch. Een goeie analyse is nu nodig, en dan kunnen we zeggen wat niet meer mag gebeuren op het WK. Meer en beter communiceren en het plan beter volgen, zijn al zeker twee zaken die beter moeten.”

Vanaken haalde aan wat onder meer Dries Mertens en bondscoach Roberto Martínez gisteren ook al zeiden: het loopt beter fout tijdens een oefenmatch, dan tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Canada. “Het belangrijkste is dat we de twee à drie werkpunten van gisteren bijstellen en dat die zaken niet meer voorvallen tijdens het WK”, aldus Castagne. “We kunnen wel veel zaken meenemen richting het WK”, vulde Vanaken aan.

Volledig scherm Hans Vanaken. © AFP

“Ik denk niet dat het vertrouwen nu een deuk heeft gekregen", ging Vanaken verder. “Het voordeel is dat we al lang samen zijn als groep en het systeem van de coach goed kennen. Het is een gekke situatie dat we zo snel beginnen na het stilleggen van de competitie. Ploegen met nieuwe spelers of een nieuwe coach hebben veel minder tijd dan ons om de principes onder de knie te krijgen. Of het onze defensie aan automatismen ontbreekt? Toby en Jan hebben al veel samengespeeld. Iedereen die hier is weet wat-ie moet doen op zijn positie.”

Een ander thema dat weer - of nog steeds - volop leeft in Belgische én buitenlandse media: Eden Hazard. De aanvoerder gaf gisteren tegen Egypte geen blijk van in stijgende lijn te zitten. “Iedereen in België wil natuurlijk weer de beste Eden zien”, toonde Castagne begrip. “Wij als spelers zien op training dat die Eden er nog steeds is, maar het is niet makkelijk om het met zo weinig ritme ook in matchen te laten zien. Tegen Canada zal hij nog niet top zijn, maar hopelijk kan hij groeien in het toernooi.”

