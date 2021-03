Vanaken eerste Club Brugge-speler die scoort voor de Rode Duivels sinds... 2009

Bruggeling

De goal van ex-Gouden Schoen Hans Vanaken was om nog een andere reden opvallend: het was al van 2009 geleden dat een speler van Club Brugge nog eens de netten kon laten trillen bij de Rode Duivels. De laatste die daarin slaagde, was Wesley Sonck. In november 2009 scoorde hij de 0-2 in een vriendschappelijke interland tegen Qatar.