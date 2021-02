Van zijn debuut aan de zijde van Jelle Van Damme tot parel tegen Engeland: 10 jaar Dries Mertens als Rode Duivel in 10 momenten

Rode DuivelsVandaag is het exact tien jaar geleden dat Dries Mertens zijn debuut maakte voor de Rode Duivels. Wij lijsten de tien opvallendste zaken van de voorbije tien jaar even voor u op.

1. Debuut tegen Finland (2011)

Op 9 februari 2011 maakte Dries Mertens zijn debuut voor de Rode Duivels in een 1-1 gelijkspel tegen Finland. Axel Witsel scoorde die avond voor onze nationale voetbalploeg. Mertens kwam Nacer Chadli op het uur vervangen. Het was het begin van een mooi tijdperk bij de Rode Duivels

2. Eerste doelpunt (2012)

Op zijn eerste doelpunt bij de Rode Duivels was het niet lang wachten. Mertens scoorde zijn eerste goal in de derby der Lage Landen tegen Nederland op 15 augustus 2012. Hij viel net als tegen Finland in voor Nacer Chadli. Toen hij inviel, stonden de Belgen nog 1-2 achter. Mertens scoorde kort na zijn invalbeurt de 2-2 en daarna gaf hij nog eens twee assists. Romelu Lukaku en Jan Vertonghen scoorden op aangeven van Mertens.

Volledig scherm Mertens was door het dolle heen na zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg. © Photo News

3. Eerste doelpunt op een WK (2014)

Er is een rode draad in het verhaal rond Dries Mertens. Op het WK van 2014 in Brazilië viel Mertens in de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Algerije na de rust in voor, jawel, alweer Nacer Chadli. Mertens scoorde het winnende doelpunt in de 2-1 overwinning van de Belgen. Helaas werden ze in de kwartfinale van dat WK uitgeschakeld door het Argentinië van Lionel Messi.

Volledig scherm Mertens schiet België naar de overwinning tegen Algerije © Photo News

4. Botsing tegen Wales (2014)

Na een duel met George Williams van Wales in een EK-kwalificatiewedstrijd viel Mertens met een doodsmak op de grond. Hij kreeg het hoofd van de Welshman pal op de slaap. De verzorgers en dokter stormden het veld op, want de paniek bij de spelers en fans was groot. Gelukkig voor Mertens en alle voetbalfans was hij snel weer bij bewustzijn.

Volledig scherm Dries Mertens was eventjes buiten bewustzijn. © Photo News

5. Teleurstellend EK (2016)

Het EK van 2016 was voor vele Belgen een teleurstelling. België haalde net als op het WK in 2014 opnieuw de kwartfinales, dit keer werden ze uitgeschakeld door Wales. Mertens was bij geen enkel doelpunt betrokken en speelde geen enkele keer een hele wedstrijd uit.

Volledig scherm Het EK van 2016 was een grote teleurstelling voor de Belgen. © AFP

6. Succesvolle WK-kwalificatiecampagne (2016-2017)

Mertens liet het teleurstellende EK niet aan zijn hart komen en vlamde in de aanloop naar het WK van 2018. Op weg naar Rusland trof hij vijf keer raak in de kwalificatiewedstrijden, waarin de Rode Duivels 28 op 30 haalden. Mertens' doelpunten vielen wel telkens tegen voetbaldwergen Estland (3) en Gibraltar (2).

Volledig scherm Dries Mertens stond twee keer aan het kanon in de 8-1 afstraffing van Estland in 2016. © Photo News

7. Eerste Belgisch doelpunt op het WK 2018

De goede vorm uit de kwalificatiecampagne trok Mertens gewoon door naar de wereldbeker. In de openingswedstrijd van België brak hij vlak na rust de ban tegen Panama. Zijn mooie volley werd genomineerd voor ‘doelpunt van het toernooi’. Verder dan nog één assist tegen Tunesië kwam Mertens wel niet meer, nadat hij het slachtoffer werd van het tactische plan van Martínez in de knock-outfase.

8. Vieren op de Grote Markt

De eerder magere statistieken drukten de feeststemming na het WK 2018 echter niet. Tijdens het feest op de Grote Markt in Brussel pakte Mertens de menigte in met een knap staaltje zelfspot. De aanvaller van 1 meter 69 zette zijn kleine gestalte nog eens in de verf door op zijn knieën naar het balkon te kruipen.

9. Dollen met journalist op persconferentie

Dat Mertens over een goede dosis humor beschikt, bewees hij in november nog eens op een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Engeland. Wanneer een reporter van de RTBF hem een vraag wil stellen, onderbreekt de aanvaller de journalist en zegt: “Wacht, wacht, je facetimet zoals mijn ouders." Waarna Mertens de man aanmaant om iets verder van zijn camera te gaan zitten.

10. Heerlijke vrije trap in eigen Leuven

Mertens’ 21ste en voorlopig laatste doelpunt voor de Rode Duivels dateert van november. Met een gemeten vrijschop zette hij na iets meer dan twintig minuten al de 2-0 eindstand op het bord in het Nations League-duel met Engeland. De Leuvenaar deed dat in het King Power At Den Dreef Stadion in zijn eigen stad.