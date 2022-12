Van vijfde jongste debutant ooit tot vicetopschutter aller tijden: de straffe interlandcarrière van Eden Hazard in cijfers

RODE DUIVELSEden Hazard (31) zal het shirt van de Rode Duivels niet meer dragen. Hij blijft zo steken op 126 caps of in totaal 8.698 minuten als international. Maar er zijn uiteraard nog een pak meer straffe en opvallende cijfers. Ontdek ze hieronder.

KIJK. Degryse blijft hoopvol over Hazard “Zou deur op kier laten”

In z’n 126 interlands stond Eden Hazard dus in totaal 8.698 minuten op het veld - net geen 145 uur. In totaal zat hij 133 keer in de selectie. Hij stond 105 keer in de basis, 21 keer mocht hij invallen en 7 keer bleef hij 90 minuten op de bank. Hazard miste 21 interlands wegens blessures. Op dit moment hebben enkel Jan Vertonghen (145), Axel Witsel (130) en Toby Alderweireld (126) meer of evenveel interlands gespeeld als Hazard.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Debuut op 17-jarige leeftijd

Hazard maakte zijn debuut tijdens een oefeninterland tegen Luxemburg (1-1) op 19 november 2008, in het Stade Josy Barthel. 4.172 toeschouwers zagen hoe bondscoach René Vandereycken hem er in de 69ste minuut inbracht voor Wesley Sonck. Hazard was dan 17 jaar, 10 maanden en 12 dagen oud - tot op heden de vijfde jongste debutant ooit bij de Rode Duivels.

Hazards eerste doelpunt kwam er pas in z’n 23ste interland: op 7 oktober 2011 scoorde hij in Brussel in de voorronde van het Euro 2012 tegen Kazachstan (4-1-zege). In de 43ste minuut schoot hij met links de tweede Belgische goal binnen. Z’n laatste dateert van 5 september 2021: in de WK-kwalificatie-interland tegen Tsjechië (3-0-zege) scoorde hij in het Koning Boudewijnstadion - alweer met links en alweer de tweede treffer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hazard scoorde 31 doelpunten binnen de zestien, twee van erbuiten. 21 keer scoorde hij met rechts, elf keer met links en twee keer met het hoofd. Hij nam zes penalty's in het nationale shirt: vier gingen binnen, twee miste hij. De meeste van z'n goals (16) scoorde hij telkens in het slotkwartier van de eerste of tweede helft. Cyprus kreeg er de meeste om de oren van Hazard: 5, gevolgd door Rusland (4). Tegen Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Tunesië en Gibraltar scoorde hij er twee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn eerste assist gaf Hazard op 12 augustus 2009. In de oefeninterland tegen Tsjechië (3-1) in Teplice legde hij na 12 minuten de bal klaar voor Jan Vertonghen. Zijn laatste kwam er in de poulefase van de Nations League, op 8 juni 2022: bij de 6-1-winst tegen Polen bood hij in de 59ste minuut Kevin De Bruyne de tweede goal aan.

Aandeel in 68 goals

Op WK’s is hij samen met Jan Ceulemans de meest beslissende Rode Duivel sinds 1966. Beiden hadden ze een rechtstreekse voet in zeven goals (doelpunt of assist). Dat zijn de cijfers op WK’s, maar tel al z’n assists en doelpunten samen en dan weet je dat Hazard in totaal een aandeel had in 68 doelpunten van de Rode Duivels sinds zijn debuut in 2008. Alleen Romelu Lukaku (82) en Kevin De Bruyne (69) doen beter. De meeste van Hazards assists waren overigens voor Lukaku (7). Meunier en Mertens kregen er elk 3, De Bruyne 2, net als Batshuayi, Nainggolan, Carrasco, Benteke en Fellaini. Hazard zelf kreeg de meeste assists van De Bruyne (5) en Mertens (4).

Volledig scherm Eden Hazard en Romelu Lukaku. © AFP

Het is ook duidelijk dat Eden Hazard bij de beste balkunstenaars aller tijden op WK’s mag worden gerekend. Hij toverde er niet zoveel uit z’n sloffen als ene Lionel Messi - die zijn stats overigens nog kan opdrijven op dit WK - of Maradona, maar procentueel presteert hij wel beter. Hazard slaagde in 93,9 procent van z'n dribbels, Messi haalt 61,3 procent en Maradona 55,8 procent. Ook opvallend: sinds 2014 hebben maar vier spelers meer goals en assists op WK’s en EK’s dan Eden Hazard (13). Het gaat om Cristiano Ronaldo (18), Antoine Griezmann (16), Ivan Perisic (16) en Harry Kane (14).

Geen enkele rode kaart

Drie keer kreeg Eden Hazard tijdens zijn carrière als international een gele kaart - hij werd nooit uitgesloten en miste ook geen enkele interland wegens schorsing. Een eerste geel kwam er tijdens een vriendschappelijke oefeninterland tegen Rusland (0-2-zege) in Voronezh op 17 november 2010, vervolgens nog tijdens WK’s: in 2014 in de kwartfinale tegen Argentinië in 2014 (1-0-nederlaag) en in 2018 in de halve finale tegen Frankrijk (1-0-nederlaag).

De jaarrapporten van Eden Hazard maken veel duidelijk: hij was op z'n best op het EK van 2016 en het WK van 2018 - niet toevallig de jaren dat de Rode Duivels ook op hun sterkst waren:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: