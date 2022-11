Van piepkuiken Origi tot eerste (en laatste) schooldag voor 34-jarige: elf Duivelse weetjes om mee uit te pakken

Rode DuivelsDuivelse weetjes. Drie dagen voor de start van het WK in Qatar een must om mee uit te pakken tijdens de wedstrijden van onze Rode Duivels . Wij lijsten er voor u alvast elf op uit De Grote Encyclopedie van de Rode Duivels, een uniek naslagwerk.

Jongste Duivel op WK - Divock Origi

Op het WK viel Divock Origi na 58 minuten voor Romelu Lukaku in de eerste groepsmatch tegen Algerije op 17 juni 2014 in. Origi werd de jongste Belg ooit op een WK. Hij was 19 jaar, 1 maand en 30 dagen oud en deed beter dan Emile Mpenza (19 jaar, 11 maanden en 9 dagen op 13 juni 1998 tegen Nederland op WK in Frankrijk). Vijf dagen later schreef hij opnieuw geschiedenis. Op 22 juni 2014 viel hij andermaal voor Romelu Lukaku in de 59ste minuut tegen Rusland (1-0) in. Twee minuten voor tijd maakte hij de winning goal en werd hij met een leeftijd van 19 jaar, 2 maanden en 4 dagen de jongste Belgische doelpuntenmaker op een WK.

Oudste debutant - Dany Verlinden

Dany Verlinden is de oudste debutant ooit in de nationale ploeg. Op 25 maart 1998 was de doelman van Club Brugge 34 jaar, 7 maanden en 10 dagen oud toen hij zijn eerste en enige interland tegen Noorwegen speelde. Het was een voorbereidingsmatch op het WK 1998, dat Verlinden als derde doelman meemaakte achter Filip De Wilde en Philippe Vande Walle. Het was meteen ook zijn enige interland.

Oudste doelpuntenmaker - Lei Clijsters

In 1990 maakte Lei Clijsters zijn tweede WK mee. Op 17 juni 1990 maakte hij de 0-1 in de met 1-3 gewonnen groepswedstrijd tegen Uruguay. Met een leeftijd van 33 jaar, 7 maanden en 11 dagen is hij de oudste Belgische doelpuntenmaker op een WK-eindronde.

Snelste doelpuntenmaker - Christian Benteke

Op 10 oktober 2016 tekende Christian Benteke een hattrick in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar aan. Aan die drieklapper zat een dubbel historisch tintje. Hij maakte zijn eerste goal na 7,5 seconden, wat meteen het snelste doelpunt in een WK-kwalificatiematch ooit is. Hij deed beter dan de 8,4 seconden van Davide Gualtieri uit 1993 met San Marino tegen Engeland. Bovendien werd Benteke de snelste doelpuntenmaker voor België ooit.

Strafste penalty - Coppens & Piters

Lang voor Johan Cruijff en Jesper Olsen het in 1982 bij Ajax deden, schreven Rode Duivels André Piters en Rik Coppens voetbalgeschiedenis op 5 juni 1957 tegen IJsland in de voorronde van het WK 1958. In de 44ste minuut maakte Coppens er 7-1 van op strafschop. Die zette hij op een speciale manier om: Coppens schoot niet rechtstreeks op doel maar zette een één-tweetje op met Piters alvorens de bal binnen te trappen. Het was voorlopig de eerste en enige keer dat België op zo’n manier scoorde.

Topschutter aller tijden - Romelu Lukaku

Met 68 doelpunten is Romelu Lukaku de alltime topschutter van de Rode Duivels. Hij zette een aantal WK-gerelateerde records neer. Hij maakte de meeste goals op eindrondes van EK’s en WK’s: 11 (1 op het WK 2014, 2 op het EK 2016, 4 op het WK 2018 en 4 op het EK 2020). Geen enkele Belg kreeg het voor hem voor mekaar om op vier toernooien op rij te scoren. Hij maakte de meeste goals op één WK (4 in 2018) en één EK (4 in 2020). Met vijf goals op een WK-eindronde verdeeld over 2014 en 2018 deed hij even goed als Marc Wilmots in 1998 en 2002. In de voorronde van het WK 2018 was hij goed voor elf goals, wat ongezien is voor een Belgische spits.

WK als vader & zoon - Jan & Gert Verheyen

Acht vaders en en zonen speelden ooit in de nationale ploeg: André en Louis Saeys, Ivan en Guy Thys, Leopold en Marcel Dries, Honoré en Maurice Martens, Jan en Gert Verheyen, Alfons en Filip Haagdoren, Jos en Koen Daerden en Erwin en Kevin Vandenbergh. Van die acht duo’s maakten alleen de Verheyens beiden een WK mee.

Oudste WK Duivel - Wilfried Van Moer

Als aanvoerder dwong Wilfried Van Moer mee de kwalificatie voor het WK 1982 in Spanje af. Op de eindronde speelde België zijn eerste groepsmatch tegen wereldkampioen Argentinië op 13 juni 1982. Bondscoach Guy Thys verkoos de 12 jaar jongere Guy Vandersmissen boven Van Moer voor een plaats in de basiself. Nadien viel hij in de twee andere groepsmatchen tegen El Salvador en Hongarije in alvorens als kapitein zijn 57ste en laatste interland op 28 juni 1980 tegen Polen te spelen. Van Moer was 37 jaar, 3 maanden en 27 dagen oud: geen enkele Belgische speler was ooit op hogere leeftijd op een WK actief.

Vaakst op de bank - Simon Mignolet

Simon Mignolet was erbij op de WK’s 2014 en 2018 en EK’s 2016 en 2020 maar aan spelen kwam hij niet toe, want hij bleef op de WK’s 12 keer op de bank en op de EK’s 9 keer. Dat had 10 keer kunnen zijn, maar op het EK 2020 haakte hij na de 1/8ste finales tegen Portugal op 27 juni 2021 met een knieblessure af alvorens België door Italië in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Meeste WK-matchen - Enzo Scifo

Enzo Scifo kwam in actie op de WK’s van 1986, 1990, 1994 en 1998. Alleen Franky Van der Elst deed even goed, maar Scifo overtrof wel iedereen met de gespeelde wedstrijden op een WK. Dat waren er 17.

Best scorende invaller - Bob Peeters

Op 28 februari 2001 maakte Bob Peeters een loepzuivere hattrick in de WK-kwalificatiematch tegen San Marino (10-1). Tussen de 76ste en de 89ste minuut zorgde hij voor de 8-0, 9-0 en 10-0. Geen enkele andere invaller scoorde ooit meer in een match van de nationale ploeg.

Oudste international - Timmy Simons

Op 13 november 2016 veroverde Timmy Simons zijn 94ste en laatste cap. In de 88ste minuut van de WK-kwalificatiematch tegen Estland viel hij in voor Axel Witsel. Hij was minder dan 24 uur eerder bij de selectie gekomen na het uitvallen van Christian Kabasele. Voor Simons was de late oproeping een welgekomen verrassing. Bovendien veroverde hij een plaats in de geschiedenisboeken met zijn invalbeurt, want met een leeftijd van 39 jaar, 11 maanden en 2 dagen werd hij de oudste Rode Duivel ooit.

Enige cap op een WK - Gerard Delbeke

Op 20 juli 1930 vierde Gerard Delbeke zijn debuut in de nationale ploeg tegen Paraguay op het WK in Uruguay. Het bleef bij die ene interland, waardoor hij de enige Rode Duivel is die zijn enige cap op een WK-eindronde behaalde. Naast hem debuteerden nog zes spelers op een WK: Henri De Deken (1930), François De Vries (1934), Denis Houf (1954), Jeng Van den Bosch (1954), Guy Vandersmissen (1982) en Jacky Munaron (1982) gingen hem vooraf.

