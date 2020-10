Van Luxemburg over Londen naar Reykjavik: hoe Vidarsson in allerijl opgeroepen werd om IJsland te coachen tegen Rode Duivels

Rode DuivelsJe zal het maar meemaken, één dag voor een interland: de hele technische staf van IJsland - coach Erik Hamrén incluis - moest gisteren in quarantaine na één positieve coronatest. Arnar Vidarsson zit vanavond op de bank bij IJsland. Dat hij nog op tijd in zijn thuisland geraakte, mag u gerust een huzarenstuk noemen.

De positieve test van één lid van de technische staf van IJsland zorgde gisteren voor heel wat heisa in Reykjavik. Bondscoach Erik Hamrén moest met héél zijn staf in quarantaine. Plots moest de IJslandse voetbalbond op zoek naar een coach die het roer vanavond kan overnemen.

Eén optie was Thorvaldur Örlygsson, de coach van de nationale U19 van IJsland. Een andere naam die viel, was die van Eidur Gudjohnsen. Eidur is momenteel assistent-coach bij de IJslandse beloften, maar door een schorsing reisde hij niet mee naar Luxemburg, waar de IJslandse U21 gisteren in de vooravond met 0-2 gingen winnen. Eén probleem: Eidur Gudjohnsen zat in geen enkele bubbel en was niet getest op Covid-19.

Zo kwam de IJslandse voetbalbond uiteindelijk uit bij technisch directeur en beloftencoach Arnar Vidarsson, die gisteren met heel zijn staf in Luxemburg vertoefde. Het voordeel van die piste was dat Vidarsson samen met zijn hele staf maandag nog een coronatest met negatief gevolg had ondergaan. Met andere woorden: de volledige bubbel van Vidarsson was veilig.

Meteen na de match in Luxemburg stond de telefoon van Vidarsson dan ook roodgloeiend. “De bond bekijkt of wij snel naar Reykjavik kunnen, maar dat moet logistiek ook mogelijk zijn”, aldus de gewezen speler van Lokeren en Cercle Brugge kort na de match. “Er zijn momenteel heel weinig vluchten.”

Even voor 22 uur hadden we Vidarsson gisteravond opnieuw aan de lijn. En ja: hij had in overleg met het hoofdkwartier van de IJslandse voetbalbond een route naar Reykjavik gevonden. En wat voor één. Vanuit Luxemburg werd Vidarsson gisteravond nog met een auto naar Lokeren gereden. Daar stapte hij in een taxi, die hem vannacht naar Londen bracht. “Onderweg kan ik toch wat slapen”, aldus Vidarsson. Uiteindelijk stapt Vidarsson vanochtend om 7.15 uur Belgische tijd op Luton Airport op een vlucht naar Reykjavik. “Door het uurverschil ben ik nog redelijk vroeg op de dag in IJsland”, vertelde Vidarsson ons. “De voorbereiding op de match is al gebeurd, maar omdat ik het vereiste diploma heb, kan ik als een soort frontman op de bank zitten.” Voor de goeie orde: van de IJslandse spelers is niemand besmet.

Voor de Rode Duivels verandert het allemaal weinig. Het Belgisch elftal vloog gisteren naar Reykjavik, waar het om 13.25 uur plaatselijke tijd landde. Roberto Martínez en zijn gezelschap volgden in de IJslandse hoofdstad hun eigen schema, ver van de zorgen van de IJslanders. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat was er alleszins gerust in: “Voor ons verandert dit niet veel, maar wij moeten waakzaam zijn. Wij leven strikt de regels na.”

