Van de hel naar de hemel: magistrale Kevin De Bruyne doet Duivels dromen bij rentree met heerlijke assist en winner

De hamvraag vooraf: wat was dit Denemarken waard zonder hun regisseur Christian Eriksen? Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Veel. Heel veel. Vastberaden om voor een gepast eerbetoon aan hun maestro te zorgen, voetbalden ze met een zelden geziene passie. Danish Dynamite. Mentale en fysieke boost. Haast elk één op één-duel ging verloren, bij Onze Jongens - plots leken ze wel een bende koorknapen onder de indruk van de omstandigheden. Ze stonden erbij en keken ernaar. En luidden ook nog eens de eigen ondergang in: Denayer met een foute inspeelpass centraal op Tielemans, Poulsen die de forse blunder zonder genade afstrafte.

Volledig scherm © EPA

Horrorscenario voor Denayer, door Martínez net in de ploeg gedropt omdat ie het recent al goed deed tegen de Denen in de Nations League. Alsof we vijf jaar teruggekatapulteerd werden in de tijd, naar die dramatische EK-kwartfinale tegen Wales in Lille. Ook toen stond Denayer symbool voor de Belgische malaise. Plots werden al onze pijnpunten blootgelegd. Een gebrek aan rauwe snelheid en power achterin, geen rustpunt op het middenveld, een gebrek aan aanvoer richting Lukaku. Carrasco irriteerde, Mertens opnieuw onder het niveau.

Volledig scherm © Photo News

Het pleit voor Hjulmand dat hij het aandurfde gewoon veel druk te zetten op dit België. Geen angst voor onze counter. Voluit de eigen kans gaan. Tegen deze Duivels de juiste tactiek. Belangrijke nuance. Tegen de Duivels uit de eerste helft. Want bij de pauze had Martínez het wel gezien. Exit Mertens, de lamlendige helft teveel. Enter De Bruyne. De kwaliteitsinjectie liet zich gevoelen. En hoe. Lukaku aan de haal in minuut 55, De Bruyne nam heerlijk over en bediende Thorgan met de perfecte assist.

Volledig scherm © AFP

Niet veel later kreeg onze ideale elf nog meer vorm. Enter Eden. Enter Axel. Dendoncker en Carrasco eruit. En jawel, minuut 70 en een Belgische tiki taka-aanval waarop FC Barcelona alleen maar jaloers kan zijn. Romelu (wat een match weer), Youri, Thorgan, Eden en dan Kevin. De perfecte plaatsbal. O zo cool en klasrijk. Net als zijn viering achteraf. Dit EK verdient een allerbeste Kevin De Bruyne. En we gaan ‘m nodig hebben, de kansen die we ook na de pauze bleven weggeven indachtig. Braithwaite flirtte nog met de gelijkmaker. Maar deze 17de juni kan met een vette stift erbij in het grote geschiedenisboek der Duivels. In gouden hoofdletters: KDB.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met het Gouden EK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.