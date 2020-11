Van de geniale pass van De Bruyne tot Vertonghen die zich Zidane waant: match tegen Engeland zat boordevol technische hoogstandjes

Geen fans in Leuven gisteravond. Jammer, want de supporters zouden verwend zijn geweest door de Rode Duivels en Engeland. Een listig hakje van Meunier, een Zidane-pirouette van Vertonghen of de subtiele dribbel van Grealish: de technische hoogstandjes volgden elkaar snel op. Maar het meest van al was het toch smullen van de geweldige pass van Kevin De Bruyne. Diep in de tweede helft legde de draaischijf van Man City het leer met de buitenkant van zijn rechtervoet achteloos in de loop van Thomas Meunier aan de andere kant van het veld. In bovenstaande video kunt u nog eens genieten van al dat technisch vernuft.