Van De Bruyne tegen Wales tot... De Bruyne tegen Wales: bekijk hier alle goals van de Rode Duivels op weg naar het WK

Kevin De Bruyne, alfa en omega van de Rode Duivels. Figuurlijk, maar ook letterlijk. De ster van Manchester City scoorde in Brussel het eerste Belgische doelpunt in de WK-kwalificatiecampagne, in Cardiff tekende hij ook voor de laatste Duivelse goal tegen Wales.

Wat er tussenin gebeurde? Wederom een karrenvracht doelpunten. België scoorde 25 keer in 8 wedstrijden en is daarmee het beste land in de poules met 5 ploegen. Duitsland (koploper met 39 goals), Engeland, Nederland, Denemarken en Polen deden met 30 goals of meer beter, al hadden zij wel 10 wedstrijden om in te scoren.