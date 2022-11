Van de boezemvriend van Kevin De Bruyne tot de ex-kok van VTM: deze 41-koppige delegatie stapte mee op het vliegtuig met Rode Duivels

Rode DuivelsMet 41 zijn ze. De uitgebreide delegatie die straks in Qatar onze 26-koppige selectie moet bijstaan. Van bondscoach Roberto Martínez tot de materiaalmannen, allen wacht hen de opdracht om onze Rode Duivels onder de meest optimale omstandigheden aan de aftrap te krijgen. Ter vergelijking: in 2002 zakte bondscoach Robert Waseige met een entourage van slechts 11 stafleden af naar Japan en Zuid-Korea. In Rusland in 2018 waren dat er 32, op het EK in 2021 een recordaantal van 44. Maak kennis met 11 sleutelspelers in de uitgebreide staf die straks naar Qatar afreist. Van de boezemvriend van Kevin De Bruyne tot de enige vrouw in het gezelschap.