Van aankomst in Tubize tot oefenmatch tegen Kroatië: wat staat deze week op de agenda van de Rode Duivels?

Rode Duivels CEO Bossaert nuanceert belang vertrek Bayat als bondsvoor­zit­ter: “Staat los van toekomst Martínez”

28 mei Hoe groot is het Mehdi Bayat-vormige gat op de KBVB, nu die stopt als bondsvoorzitter? “Voor de globale werking van de bond maakt het niet zo veel verschil wie de voorzitter is. Ook niet in de keuze van de bondscoach”, zegt CEO Peter Bossaert. Wat niet betekent dat Bayat geen hulplijn meer kan zijn. “Ik zou Mehdi kunnen vragen: ‘We zitten met een probleem. Kan je ons helpen?’” Intussen stelde de bond Robert Huygens aan als interim-voorzitter.