Unieke talkshow vanavond op VTM: bondscoach en wereldtoppers van Rode Duivels schuiven straks aan in Deviltime!

Rode Duivels Zoon van Raymond Goethals over EK-campagne met zijn vader in ‘hoofdrol’: “Zeer correct verlopen”

19 mei Guy Goethals apprecieert het initiatief van de voetbalbond om zijn vader en Guy Thys te betrekken bij de EK-campagne van de Rode Duivels (zie video boven). “Het is zeer correct verlopen. Ze vroegen de toelating, hielden mij op de hoogte en toen het filmpje klaar was, werd ik uitgenodigd om het resultaat te beoordelen. Ik vind het geslaagd, al was zijn ‘démarche’ anders, maar die is moeilijk na te bootsen. Nogal serieus? Het EK is serieus. Maar ik weet wat jij in gedachten hebt. Raymond die de arm van Martinez uit de kom trekt en vraagt: ‘Alors, fieu, tu saisis?’... Zo zou een ontmoeting tussen die twee inderdaad verlopen zijn.”