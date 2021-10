Uithaal Courtois kan niet overal op bijval rekenen: “Het is gezeur. Zeker van een keeper, die staat daar een beetje”

“Als we blijven zwijgen, zal er niets veranderen. Ze voegen altijd maar matchen toe. Nu hebben ze ook een nieuwe trofee, de Conference League, bedacht. De UEFA kan dan wel boos zijn op clubs die een Super League willen, maar ze geeft zelf niks om haar spelers. Enkel om het geld in hun zakken. Het is erg dat de voetballers hier niet in betrokken worden. En nu hoor je ook dat ze elk jaar een EK of WK willen organiseren. Wanneer krijgen wij rust? Nooit. Iedereen geraakt geblesseerd. Dan stopt het gewoon. We zijn geen robots.”

“Ga gewoon voetballen”

Ziedaar een deel van het vurige pleidooi dat Thibaut Courtois hield na de verloren ‘troostfinale’ tegen Italië, afgelopen zondag. Maar zijn uithaal wordt niet overal geapprecieerd, al zeker niet door Rafael van der Vaart. “Ik vind het onzin", sprak die gisteren toen hij voor NOS de wedstrijd tussen Oranje en Gibraltar analyseerde. “Lever lekker de helft in en dan heb je zes maanden vakantie. Ga gewoon voetballen, je krijgt heel veel betaald door een club. Natuurlijk is het een druk schema, maar dat hebben we allemaal meegemaakt", aldus de gewezen aanvoerder van onze noorderburen.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk stelde nog dat de huidige generatie een drukker schema heeft dan in hun tijd het geval was, maar daar ging Van der Vaart dus niet in mee. “Wedstrijden zijn het leukste wat er is, het is gezeur. Zeker van een keeper. Die staat daar een beetje", aldus Van der Vaart. “Courtois wil een statement maken, maar de spelers verdienen er toch ook naar?”

