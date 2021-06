Twijfels rond Eden Hazard blijven: “Het gaat erom dat hij kan groeien in het toernooi”

Rode Duivels Als Dendoncker rol van Witsel met verve wil invullen: meer op de voeten teren, minder op de longen

3 juni Een loper, want hij draaft als geen ander. Meer dan 13 km in een match: het is niet iedereen gegeven. Een loper ook, want hij is passe-partout van de Rode Duivels. Centraal achterin, op ‘8’ of op ‘6’: Leander Dendoncker (26) is Leander De Loper. Met zijn basisplaats krijgt-ie vanavond tegen Griekenland om te bewijzen dat hij de geknipte man is om de afwezigheid van Axel Witsel op te vangen.