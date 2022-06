Twee slimme Nederlandse broers verkopen wedstrijdgedragen én gesigneerde shirts van de Rode Duivels: “Een echte ‘De Bruyne’? De uwe voor (voorlopig) 1.901 euro”

Rode Duivels Roberto Martínez twijfelde nooit aan zijn ploeg: “Niemand moet ongerust zijn over een gebrek aan talent in het Belgisch voetbal. Niemand”

‘t Kan snel keren in de voetbalwereld. Afdruipen op vrijdag, relativeren op dinsdag en uithalen op woensdag. Bondscoach Roberto Martínez was een tevreden en opgelucht man na de 6-1-pandoering tegen Polen. “Er is hier talent zat. Ze moeten gewoon een proces ondergaan, en daar is geduld voor nodig.”

