Trossard: “Qua profiel ben ik vergelijkbaar met Eden Hazard, maar Eden zal altijd Eden blijven. Pure klasse”

De momenten van verpozing zullen Leandro Trossard deugd doen. Even lachen en dollen met de nieuwkomers in Tubeke, met zijn 24 selecties behoort hij tussen deze groep Duivels immers tot de anciens. Met Brighton & Hove Albion gaat Leandro Trossard door een dalletje, nul op achttien in de Premier League. “Ons voetbal is niet slecht, maar we pakken gewoon geen punten”, vertelde hij gisteren in het persauditorium. “Er is wel wat stress in de club, maar het gaat opnieuw in stijgende lijn. We komen er wel door.” Bij een collectieve dip is het voor een individu moeilijk om erboven uit te steken. Achter het kolommetje goals en assits in 2022 staat bij Trossard telkens nog een nulletje. “Ik hang natuurlijk vast aan het team”, zei hij. “Ik probeer beslissend te zijn, maar we scoren erg moeilijk als team. Het is dus niet makkelijk. Ik blijf hard werken om de ploeg te helpen. Ik voel mij een betere speler dan enkele jaren geleden. Vooral op fysiek vlak ben ik geëvolueerd. De Premier League is een zware competitie. Ik heb me de eerste jaren moeten aanpassen en heb ook meer spiermassa gekweekt. Je blijft elk seizoen bijleren.”

Trossard resideert intussen al drie jaar in de populaire Engelse badplaats, hij nadert ook de kaap van de 100 wedstrijden in de Premier League. Die mijlpaal bereikt hij normaal gezien half april tegen Tottenham Hotspur. Trossard is 27, dan denk je al eens na over je toekomst. Hij ligt na dit seizoen nog één jaar onder contract en in zijn entourage valt te horen dat hij deze zomer alle opties wil openhouden. Maar enkel als hij écht een stap hogerop kan, wil hij de sprong wagen. “Het is zeker niet zo dat ik absoluut zou willen vertrekken bij Brighton, integendeel ik voel me er goed. Maar als er iets op mijn pad komt wat de moeite loont, dan zal ik dat zeker overwegen.”

Voor het zo ver is hoopt Trossard deze week die negatieve spiraal te doorprikken en opnieuw dat goede gevoel in de benen te krijgen. Bij afwezigheid van een pak grote namen, we hoeven ze hier niet nog eens op te lijsten, hoopt bondscoach Roberto Martínez op Trossard voor de creatieve impulsen. “Mijn profiel sluit misschien wel het meest aan bij dat van Eden Hazard als je dat bedoelt”, lacht Trossard. “Maar Eden zal altijd Eden blijven voor mij, een absolute klassespeler. Ik ben wie ik ben en ik wil graag mijn eigen ding doen. Dus qua type zijn we misschien wel vergelijkbaar, maar ik ben toch een andere speler. Ik hoop tegen Ierland of Burkina Faso gewoon mijn ding te kunnen doen links vooraan. Tegen mijn voet, maar altijd met de mogelijkheid om een actie naar binnen te maken. Zo speel ik het liefst, maar de keuze is natuurlijk aan de bondscoach.” Trossard beseft dat dit hét moment is om iets te tonen met het oog op de selectie voor het WK in Qatar komende winter. “Dit is een grote kans, voor veel jongens die anders minder aan spelen toekomen bij de Duivels. Ik weet dat die minuten zullen komen, ik moet er gewoon klaar voor zijn en dat ben ik ook. Afgelopen zomer op het EK was ik er ook bij, dat was toch met een bepaalde reden. De bondscoach weet wat hij aan mij heeft, ik moet ervoor zorgen dat ik op het juiste moment in vorm ben.”