“Toen ik scoorde, ben ik naar die thuisfans gegaan”: Welshe fans jouwen Kevin De Bruyne uit, tot ‘KDB’ hen lik op stuk geeft

Eigenaardige humor, die Welshmen.

De Kop in Cardiff had het gemunt op… Kevin De Bruyne.

“Shit Aaron Ramsey, you’re just a shit Aaron Ramsey!”, weerklonk meermaals. Alsof er een vergelijk mogelijk is…

Ramsey mag al blij zijn als-ie nog eens mag invallen bij Juventus.

Bovendien: De Bruyne jen je beter niet. Plaag dan Origi. Of Boyata. Die gaan je niet (snel) lik op stuk geven. De Bruynes volley met links bleef nog uit, door het scherpe verdedigen. Maar toen de bal enkele tellen later opnieuw voor zijn voeten belandde – zijn rechter dit keer, but he couldn’t care less –, krulde hij hem enig mooi in de hoek. Wie ooit gevoetbald heeft of dat nog doet, denkt misschien: ‘dat had ik ook gekund’, maar niets is minder waar.

Met de armen gespreid liep De Bruyne richting zijn treiteraars. Met een gelukzalige grijns – je zou voor minder. Wie laatst lacht…

Kevin De Bruyne

“Zij waren begonnen, hé. Dus ja, toen ik scoorde, ben ik naar hen gegaan. Dat is voetbal. Dat maakt het zo plezant. (lachje) Zulke dingen gebeuren ook vaak in Engeland. Als ik tegen hen speel, ben ik niet zo geliefd.”

Zijn 23ste was het, voor de Rode Duivels. Daarmee evenaart hij onze huisanalist, Marc Degryse. Leuke statistiek is dat.

“A good goal”, noemde de bondscoach het. Hij die doorgaans nochtans de superlatieven niet schuwt, bleef opvallend bescheiden over de kwaliteit van de 0-1. Dat was hij minder over de rol van zijn gelegenheidsaanvoerder. Martínez loofde zijn “massive influence”. En dat zijn “leiderschap” en “maturiteit” in deze “belangrijk” was met “die jonge jongens”.

Hij overdreef niet.

Aan de hand van KDB speelde België een deftige eerste helft, met nog die fijnzinnige vrijschop naar Thorgan Hazard, wachtend op de zestien. Zonde dat diens volley op de paal strandde.

Het moet gezegd: na de pauze was het allemaal wat minder, maar het neemt niet weg dat De Bruyne in dit tweeluik andermaal etaleerde dat-ie dé architect is onder de Duivels. Niemand strooit zoals hij. Terwijl heel ons land en Madrid zich het hoofd breekt over de toekomst van Eden Hazard, kan je na zijn prestaties tegen Manchester United, Estland én Wales niet anders concluderen dat het met die vermoeidheid van De Bruyne best meevalt. Die halve rustdag tegen Club Brugge, die hij twee geleken van Pep Guardiola kreeg, heeft hem goed gedaan.

Volledig scherm © Photo News

De Bruyne gidste België in de laatste rechte lijn niet alleen naar Qatar, hij zorgde ook voor wederom een ongeslagen kwalificatiecampagne. Met goal tegen Wales en een clevere assist tegen Estland – om nog te zwijgen van zijn héérlijke cross die toen de 1-0 inluidde.

Op zijn gekende manier analyseerde het slotakkoord in Cardiff: “Ik vind dat we een redelijk goede match gespeeld hebben, met toch veel nieuwe jongens die voor het eerst samenspeelden. Hier en daar maakten we wat fouten, maar vooral de eerste helft was vrij goed. Na rust was het moeilijk. En na een tijd voel je dat zij blij zijn met een punt. Natuurlijk wil je liever alle wedstrijden winnen, maar we zijn eerste geworden in de poule. En we hebben de laatste wedstrijden ook veel gewisseld, hé – het is belangrijk dat die jongens ook eens speelden.”

Aaron Ramsey stond dan al onder de douche.

Hij mag straks, in maart, barrages spelen om alsnog het WK te halen.

Tot in juni, Kevin, aangezien jij meer dan 50 caps telt en in de volgende interlandperiode rust zal krijgen.

Kevin De Bruyne