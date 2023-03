Toby Alderweireld stopt op zijn 34ste (ietwat verrassend) als Rode Duivel: “Focus gaat nu volledig op Antwerp en mijn fantastische gezin”

KIJK. Met deze video neemt Alderweireld afscheid van de Rode Duivels

Kort na het WK in Qatar verkondigde Toby Alderweireld tijdens een druk bijgewoonde persconferentie dat hij nog niet wou stoppen als international. “Ik speel graag voor mijn land, dus zolang ik fysiek kan brengen wat ik op het WK bracht, wil ik gewoon doorgaan. Volgens mij moet ik die lijn zeker tot het volgende EK kunnen doortrekken.”

In een interview vorige week had Alderweireld het over een “superpositief” kennismakingsgesprek met de nieuwe bondscoach Tedesco. Al zei de verdediger er wel het volgende bij: “Als ik het gevoel krijg dat het op een dag toch te veel zou worden, zal de nationale ploeg het eerste zijn dat afvalt.”

KIJK. Alderweireld zei midden december nog dat hij van plan was om door te gaan als Rode Duivel

Maandag stuurde Alderweireld dan de verrassende boodschap de wereld in dat hij een punt zet achter zijn internationale loopbaan. Als hoofdreden voor die beslissing haalt de kapitein van Antwerp aan dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. “Het was helemaal geen evidente keuze”, laat Alderweireld verstaan. “Ik heb er ook lang over nagedacht. Ik weet dat ik half december tijdens een persmoment heb gezegd dat ik wou doorgaan als Rode Duivel. Ondertussen heb ik uitvoerig met mijn gezin en familie gesproken en kwam ik toch tot de conclusie dat het beter is om te stoppen. Ik wil meer tijd aan mijn vrouw en kinderen schenken.”

Alderweireld en zijn partner Shani hebben twee kinderen: dochtertje Ayla (4) en zoontje Jace (3). “Die komen almaar meer op de deur kloppen”, zegt vader Toby. “Met de nationale ploeg ben ik soms lang weg van huis en dat doet hen echt pijn. Zelf voel ik dan ook het gemis. En dat wil ik dus niet meer. De tijd die je hebt gemist, komt niet meer terug. Ik wil wat extra ruimte creëren voor mijn familie en mijn rol als papa nog beter gaan invullen.”

Nadat hij één en ander rustig had laten bezinken, kwam Alderweireld voort tot de conclusie dat het een geschikt moment was om af te zwaaien als Rode Duivel. “Het is misschien vreemd om te zeggen omdat we in Qatar een mindere teamprestatie afleverden, maar persoonlijk speelde ik één van mijn beste toernooien. Ik ben altijd bang geweest om plots te moeten vaststellen dat het niet meer gaat. In Qatar haalde ik nog een hoog niveau. Na 127 interlands kan ik nu met een gerust gemoed zeggen: ’t is goed geweest. Ik hoop dat de mensen mij zullen herinneren als iemand die vol overgave de eer van zijn land heeft verdedigd. Als kleine jongen droomde ik van de nationale ploeg. Ik ben blij en trots dat ik die droom kon waarmaken.”

Spierblessure

De kleine spierblessure die Alderweireld donderdag opliep tegen Union lijkt overigens geen invloed te hebben gehad op zijn beslissing om het hoofdstuk Rode Duivels af te sluiten. De topprofessional miste dit seizoen amper een match en is zeker niet op. Bij Antwerp ontpopte Alderweireld zich in geen tijd tot een superbelangrijke pion. Niet alleen omdat hij zelf constant een hoog niveau haalt, ook omdat hij als leider de jongens rondom hem beter maakt. De spectaculaire ontwikkeling van collega-verdediger Willian Pacho is bijvoorbeeld mee de verdienste van ‘mentor’ Alderweireld.

KIJK. Alderweireld viel vorige week geblesseerd uit tegen Union

Vorige week vertelde Alderweireld ons dat hij een “grote verantwoordelijkheid voelt om de club en de stad trots te maken”. Nu voegt de ex-speler van Ajax, Atletico en Tottenham daar dus aan toe dat hij zich “nog meer gaat focussen op zijn rol binnen Antwerp”. The Great Old verliest zo een international, wat jammer is voor de uitstraling van de club. Anderzijds: als zijn afscheid van de Duivels Alderweireld wat extra mentale frisheid kan brengen, zal men er op de Bosuil op termijn alleen maar voordeel uit halen.

Toby Alderweireld tijdens het WK in Qatar.