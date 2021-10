Toby Alderweireld - pas hersteld van corona - wil niet spreken van revanche, maar: “We willen zo graag die prijs”

Rode DuivelsDe Belgische defensie staat best pal tegen de Franse sterren, maar die linie baart ook het meest zorgen. Zelfs Toby Alderweireld is pas een tegenslag te boven: hij liep corona op. Alderweireld ziet België donderdag wel ‘revanche’ nemen: “Dit is dé kans om snel een prijs te pakken.”

“Ik ben fysiek terug in orde”, stelt Alderweireld gerust. Tot gisteren wist de buitenwereld niet dat hij pas een coronabesmetting achter de rug heeft. Alderweireld gaf op een persmoment nu zelf meer toelichting: “Ik liep het twee weken geleden op. Hoe, dat weet je nooit zeker. Maar eens positief getest moet je het protocol volgen. Het is als normale burger met verantwoordelijkheden op het werk al niet makkelijk, maar als topsporter is het dubbel zo lastig. Want je verliest toch een stuk van je conditie.”

Alderweireld verkoos om vorige week al van Qatar - waar hij bij Al-Duhail speelt - naar België te reizen om hier in optimaal zijn conditie op peil te houden. Gelukkig was hij gevaccineerd tegen het virus. “Ik had er wel wat last van, maar lag ook niet ‘doodziek’ in bed. Ik ben geen dokter, maar ik denk dat mijn lichaam door het vaccin wist wat op mij afkwam en daardoor sneller in staat was om ertegen te vechten. Anders moest ik misschien naar het ziekenhuis of had ik drie weken platte rust nodig en zou het herstel veel langer duren. Nu ben ik fit om aan deze campagne te beginnen.”

Prijs pakken

Voor vele Rode Duivels die morgen in de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk starten, speelt in het achterhoofd een gevoel van “revanche” mee. Daar hoeft geen tekening bij. Het 1-0-verlies in de halve finale op het WK 2018 liet België met veel frustratie achter. Verbaal volgde ook wat een modderoorlog.

Alderweireld focust niet graag op die negatieve insteek: “Ik begrijp wel dat mensen over een soort revanche spreken. Maar ik laat niet teveel het gevoel spreken. We moeten die match vooral professioneel aanpakken en weten hoe we de Fransen moeten verslaan. Misschien wachten zij er wel op dat wij domme dingen doen. We hebben natuurlijk enorm veel goesting en passie om ons tegen de wereldsterren van Frankrijk te tonen. Maar ik zie Frankrijk vooral als een horde naar de finale om een prijs te pakken.”

Want die frustratie leeft nog dieper in de groep: alle lof ten spijt won deze gouden generatie nog geen trofee. De Nations League heeft nog niet het allooi van een EK of WK, maar Alderweireld zal de waarde ervan niet devalueren: “We willen zo graag deze prijs. Dit is een mooie mogelijkheid om op heel korte tijd een trofee in de lucht te steken. En als je de affiches in de finale ziet en de grote landen die we eerder uitschakelden…. Als we de Nations League zouden winnen, hebben we een fantastisch parcours afgelegd. Het toernooi heeft nog niet die historische glamour, maar zal gaandeweg wel aan cachet en historie winnen. Wij moeten zorgen dat we een van de eerste winnaars in de geschiedenis zijn. Dit is een fantastisch podium om te laten zien dat we terecht het nummer één van de wereld zijn.”

Antwoorden op het veld

Bij een persoonlijke terugblik van Alderweireld op de WK-clash tegen Frankrijk komen automatisch twee momenten op. Hij zette toen bijna België op voorsprong met een prachtig schot: “Ik dacht echt: ‘Deze bal zit erin’. Maar doelman Lloris redde fantastisch.” Kort na de rust kon Alderweireld bij de dekking op een Franse corner niet verhinderen dat Samuel Umtiti scoorde. “Natuurlijk ben ik daarover teleurgesteld, maar ik laat dat gevoel niet overheersen. Omdat ik weet dat ik altijd en overal het beste van mezelf geef. Dan kan ik me niets verwijten. Ik voel wel een grote motivatie om nu wel aan de goede kant te staan.”

Alderweireld is geen doemdenker. Bij vragen over de Belgische defensie die niet dik loopt met fitte centrale verdedigers en in leeftijd veroudert, repliceert hij gevat: “Onze weelde voorin is zo enorm dat er ergens anders over geklaagd moet worden. Maar die druk zijn we gewoon. Wat moet ik er nog over zeggen? We hebben het in het verleden altijd al fantastisch geantwoord op het veld en we gaan dat proberen zo lang mogelijk vol te houden.”

