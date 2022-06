Toby Alderweireld over mogelijke transfer naar Antwerp: “Hebben al langere tijd contact, maar nog niets concreet”

Een kleine maand geleden dook Toby Alderweireld plots op op de Bosuil. De Rode Duivel woonde er in het gezelschap van voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Marc Overmars de match tegen Anderlecht bij. Eén en één is twee in het voetbal, en dus werd er meteen gespeculeerd over een mogelijke overgang naar de Great Old. “Antwerp en ik hebben al langere tijd een goed contact”, vertelde Alderweireld er vandaag over. “Met Overmars heb ik nog een goeie band van in de periode bij Ajax, waar we goed samengewerkt hebben. Maar op dit moment is er nog niets concreet - al weet je in het voetbal nooit, er kan veel gebeuren. En iedereen weet natuurlijk hoeveel ik van Antwerpen hou.”

Volledig scherm Alderweireld in gesprek met Overmars, begin mei op de Bosuil. © Photo News

Motivatie is er

Over naar de Rode Duivels dan, want dat is natuurlijk de reden waarom Alderweireld in Tubeke is. Terwijl onder meer Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois al aangaven niet veel zin meer te hebben in deze opdracht op het einde van het seizoen, heeft Alderweireld wél nog goesting. “Ik heb in Qatar natuurlijk een iets minder druk seizoen gehad dan in de Premier League, dus ik ben hier nog vrij fris gearriveerd. Deze matchen zijn er voor mij zeker niet te veel aan. ‘t Zijn mooie affiches, te beginnen met Nederland. Dat wordt een speciale match, zeker in een vol huis. De motivatie is er zeker.”

Voor Alderweireld is de ontmoeting met Oranje natuurlijk extra speciaal door zijn verleden bij Ajax. “Maar de rivaliteit leeft misschien iets minder, zeker van onze kant uit. Vroeger keken wij op naar Nederland, dat is nu weg. Ik zie het nu vooral als een clash tussen twee grote landen. Ik kijk er enorm naar uit en we willen zeker winnen.”

Tot slot kreeg Alderweireld nog een vraag over zijn toekomst bij de Rode Duivels voorgeschoteld. Heeft hij al een mogelijk moment van afscheid in gedachten? “Dat is voor mij nog niet aan de orde, want ik speel nog steeds met veel trots voor de nationale ploeg. Bovendien heb in Qatar de goesting helemaal teruggevonden om er vol in te vliegen.”

Volledig scherm © Photo News