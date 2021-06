Toby Alderweireld maakt zich geen zorgen over defensie van Duivels: “Hebben al genoeg bewezen dat we fantastische verdediging hebben”

Toby Alderweireld is niet uit zijn lood te slaan. Dat de verdediging van de Rode Duivels, met hem als meest ervaren pion, donderdag nog niet op punt stond, doet hem niet twijfelen. Alderweireld laat zijn ervaring spreken. “We moeten niet nu pieken, maar pas over een week. We kwamen maandag bij elkaar en toen hebben we al meteen hard getraind. Dat neem je mee in de benen en voel je ook in die match tegen Griekenland. We weten waaraan we moeten werken, ik maak me allesbehalve zorgen. We lieten in het verleden al genoeg zien dat we een fantastische verdediging hebben.”

Toch lijkt de verdediging straks het grootste zorgenkind te zullen zijn. Vooral door het gebrek aan leidersfiguren zoals Vincent Kompany. Alderweireld: “Goh... Men spreekt vaak over Kompany, die er nu niet meer bij is. Maar we speelden meer matchen zonder hem dan met hem. Enorm veel respect voor zijn carrière - hij zal gemist worden - maar vaak was hij er drie jaar geleden net niet bij. We hebben sowieso meer ervaring nu.”

Is de leidersrol achterin dan een rol die Alderweireld op zich wilt nemen? “Ik heb op een bepaalde manier mijn weg daarin gevonden. Ik ben niet enorm nadrukkelijk aanwezig, maar leg wel een constante in mijn prestaties en ik praat met iedereen. Zo wil ik mijn steentje bijdragen. Ik ga ook niet mee in paniek.”

Morgen vormt Alderweireld voor het eerst sinds eind 2019 mogelijk nog eens een defensief trio met Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen. Voelt hij zich dan meer op zijn gemak? “Met Thomas en Jan erbij staat er natuurlijk een brok ervaring op het veld. Dan weet ik dat ik me geen zorgen moet maken (lacht). We hebben heel veel wedstrijden samen op de teller staan. Dat kan alleen maar helpen. De automatismen tussen ons kunnen niet verloren gaan, dat gevoel is meteen terug. Ook als team weten we voor 100 procent wat we moeten doen. Maar het maakt niet uit met wie ik naast me speel. Dedryck Boyata en Jason Denayer hebben al laten zien dat we op hen kunnen rekenen wanneer we hen nodig hebben.”

“De laatste jaren gebeurde het wel vaker dat er bepaalde spelers niet bij waren. Maar dat hebben we steeds goed opgevangen. We hebben een groep die sterker is dan ooit tevoren. We maken ons dus ook geen zorgen over ‘speerpunten’ die er nu nog niet zijn. Anderen, zoals Youri Tielemans, hebben zich geweldig ontwikkeld en zullen die rol overnemen.”

Volledig scherm Toby Alderweireld. © Photo News