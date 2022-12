Toby Alderweireld komt terug op incident met De Bruyne: “Snap waarom Kevin ‘hou uw bakkes’ zei, ik had ook iets geroepen”

Op het moment dat Michy Batshuayi de (onverdiende) winninggoal binnen had getrapt tegen Canada, vierde De Bruyne niet mee. Hij was aan de middenlijn blijven hangen. Om het een en ander door te praten met de bondscoach. Het ging er pittig aan toe. Toen ook Alderweireld zich met een opgestoken vingertje mengde in de discussie, reageerde De Bruyne hem met een wegwerpgebaar. ‘Scheer je weg’ in non-verbale taal. Verbaal legde hij Alderweireld met een rake quote het zwijgen op - ‘hou uw bakkes’. Mondje houden.

Alderweireld, die gisteren aankondigde door te gaan als Rode Duivel, kreeg ook een vraag toegeworpen over dat incident. Net als toen suste Alderweireld. “Ik snap dat Kevin dat zei, want ik had ook net iets geroepen. Da’s in het heetst van de strijd. We hadden net 35 minuten onder druk gestaan, wat bij iedereen een stresshormoon vrijmaakte. Dan kan het er al eens zo uit komen. Tegelijk toonde die woordenwisseling aan dat we er mee bezig zijn. Als het ons niet interesseerde, hadden we het allemaal laten passeren. In de kleedkamer – hand op mijn hart – werd alles snel uitgepraat.”