Toby Alderweireld blijft beschikbaar voor Rode Duivels: “In Qatar getoond dat leeftijd maar een nummer is”

Toby, na het WK werd her en der gespeculeerd over de internationale toekomst van de meest ervaren Rode Duivels. Was jij er snel uit wat je wou?

“Goh, die eerste momenten na de uitschakeling was ik natuurlijk teleurgesteld. Nadien heb ik rustig de tijd genomen om na te denken over mijn situatie en mijn persoonlijke prestatie op het WK te analyseren. En hoewel het team altijd het belangrijkste is, kan ik over mijn eigen niveau best tevreden zijn. Als je dat allemaal in acht neemt, is het moeilijk om afscheid te nemen van iets wat je zo graag doet. Ik speel graag voor mijn land en dat maakt me trots. Dus zo lang ik fysiek in staat ben om te leveren wat ik op het WK heb geleverd, wil ik gewoon doorgaan. Volgens mij moet ik deze lijn nog zeker tot het volgende EK kunnen doortrekken.”

Heb je die beslissing ook met mensen binnen de club besproken?

“Ik overlegde met de coach, en ook een beetje met Sven Jaecques (Antwerps CEO, red.). De vraag was: kan ik de nationale ploeg met Antwerp blijven combineren? Alles hangt af van hoe ik me voel. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik fit ben en dat ik er alles aan doe om fit te blijven. Zodra ik het gevoel krijg ‘dit wordt moeilijk’, dan moet ik iets gaan opgeven. Maar nogmaals: ik denk dat ik tevreden kan zijn over mijn eerste seizoenshelft en mijn WK-prestaties. Dus dringt een keuze zich voorlopig niet op.”

Ook thuis vinden ze het goed dat je wat langer international blijft?

“Ik zal niet zeggen dat ik aan mijn vrouw de toestemming heb gevraagd om door te gaan, maar ik heb haar mening wel gevraagd. Ze zei: ‘Doe wat je gevoel zegt en ik zal u volgen.’”

In aanloop naar het wereldkampioenschap ging het regelmatig over de leeftijd van onze verdedigers. Dat stoorde je, hé?

“Het kruipt niet in je kouwe kleren als er maanden op voorhand altijd maar wordt gesuggereerd dat je te oud of te traag bent geworden. Het was enorm frustrerend dat er steeds op die leeftijd werd gehamerd. Ik vind het niet erg als er na een slechte wedstrijd wordt gezegd: ‘Toby was niet goed’. Maar ik heb er moeite mee als bepaalde beweringen niet volledig kloppen. Uiteindelijk denk ik dat ik het in Qatar gewoon goed heb gedaan. Dat geldt trouwens ook voor Jan (Vertonghen, red.). We hebben allebei getoond dat leeftijd maar een nummer is.”

Quote Dat is normaal in het heetst van de strijd, twee volwassen mensen die onder druk staan. Dan komt er enorm veel stress vrij. Hij was het niet eens met mij, of andersom - dat maakt niet uit. Al zegt hij de lelijkste dingen; in de kleedkamer was alles weer uitgepraat. Over het akkefietje met Kevin De Bruyne

Je eigen WK was weliswaar op niveau, maar België bleef met een collectieve kater achter. Heb je die teleurstelling al wat verwerkt?

“Die ontgoocheling is er nog steeds. Ik heb na onze uitschakeling ook bijna geen wedstijd van het WK meer bekeken. Je kan zeggen: ‘Dan ben je geen liefhebber’. Nee, dat is niet zo. Het doet gewoon te veel pijn. Je wil daar zelf staan. Je hébt ook al in een halve finale gestaan. Dan probeer je toch even je gedachten te verzetten. In dat opzicht heb ik het geluk dat ik een gezin heb. En verder probeer ik me weer te focussen op Antwerp. Het helpt dat we dinsdag een bekermatch spelen tegen Standard.”

Waarom liep het volgens jou in Qatar niet zoals gehoopt?

“Voetbal is een sport van momenten. Als tegen Kroatië één van onze kansen binnen gaat, kan het helemaal veranderen. Jammer genoeg gebeurt dat niet. Verder hebben we niet de perfecte voorbereiding gehad. Sommige spelers zaten qua gevoel ook niet op het juiste moment van hun carrière. Er spelen zoveel dingen mee dat het moeilijk is om één pijnpunt aan te duiden.”

Tijdens het WK kwamen er allerlei verhalen naar buiten over de sfeer in de spelersgroep, al dan niet uit de context gerukt. Hoe blik jij daar nu op terug?

“We lazen ook bepaalde zaken die door de Franse pers werden gelanceerd. Op een gegeven moment hadden we een intern gesprek, waarna we een prima wedstrijd speelden tegen Kroatië. We verdienden misschien wel te winnen van een latere halvefinalist. Het groepsgevoel zat toen goed.”

Tegen Canada vielen er wel nog harde woorden tussen jou en Kevin De Bruyne.

“Je hebt altijd wel eens zo’n moment. Soms vallen er woorden tijdens de rust. Nu gebeurde dat op het veld, met vijfhonderd camera’s er op. Da’s in het heetst van de strijd. We hadden net 35 minuten onder druk gestaan, wat bij iedereen een stresshormoon vrijmaakte. Dan kan het er al eens zo uit komen. Tegelijk toonde die woordenwisseling aan dat we er mee bezig zijn. Als het ons niet interesseerde, hadden we het allemaal laten passeren. Het werd wat groter gemaakt dan het was. In de kleedkamer – hand op mijn hart – werd alles snel uitgepraat. Wat het groepsgevoel in het algemeen betreft: ik vind het ook wel het vermelden waard dat je nu niet plots zeven, acht mensen ziet stoppen. Als iedereen het echt beu was, zouden er al veel meer spelers hebben laten horen dat ze het voor bekeken houden.”

Kapitein Eden Hazard laat de Rode Duivels wél achter zich.

“Een beslissing die we moeten respecteren. Iedereen heeft zijn eigen situatie, in het voetbal en thuis. Eden heeft heel veel blessureleed gekend. Misschien wil hij zich meer focussen op zijn club. Da’s allemaal aan hem.”

Wie ook het schip verlaat, is Roberto Martinez. Wat is je gevoel daarbij?

“Ik heb zes jaar onder Martinez gespeeld en heb hem bedankt voor die mooie tijd. Over een aantal jaar gaan we pas écht zien wat hij voor het Belgisch voetbal heeft betekend. Niet alleen behaalden we met Martinez het beste resultaat ooit, de bondscoach deed veel meer dan enkel de Rode Duivels. Mede dankzij hem is er een stevige organisatie en een toekomstplan. En als je ziet hoe het nationaal oefencentrum in Tubeke er bij ligt… Ook da’s zijn verdienste.”

En Martinez’ opvolger moet iemand zijn met internationale naam en faam? Zoals Mark van Bommel bij Antwerp?

“Zo’n profiel hebben we inderdaad nodig. Van Bommel is niet alleen tactisch sterk, maar hij is ook een people manager. Zeker bij een nationale ploeg is dat laatste aspect erg belangrijk. Je ziet je spelers altijd maar even, dus moet je iedereen op korte termijn proberen mee te krijgen in je verhaal. Maar laat Van Bommel zelf nog maar even bij Antwerp zitten. Dan kan ik elke dag met hem op het veld staan. (lacht)”

