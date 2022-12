Toby Alderweireld blijft beschikbaar voor Rode Duivels: “Ik denk dat ik volgend EK nog kan brengen wat ik dit WK heb gebracht”

“Ik ben tevreden over mijn eigen niveau”, duidt de verdediger zijn beslissing. “Het is moeilijk om afscheid te nemen, want je bent trots op wat je doet, als je je land vertegenwoordigt. Zolang ik fysiek in staat ben om af te leveren wat ik op het WK heb afgeleverd, wil ik doorgaan. Natuurlijk zijn er andere factoren die spelen, met een andere bondscoach. Heeft hij een andere visie? Dat weet ik niet, maar persoonlijk denk ik dat ik in staat ben om het volgende EK nog hetzelfde te presteren dan wat ik nu presteerde. Ik ben beschikbaar als het nodig is.”

Toch is Alderweireld niet over één nacht ijs gegaan, alvorens bovenstaande woorden uit te spreken. “Ik heb het gesprek thuis gevoerd, want ik heb twee kinderen. Normaal ben je vier of vijf weken weg, in maart, aan het eind van het seizoen. Dat betekent dus ook minder vakantie. Mijn dochter begint dat te begrijpen, maar mijn vrouw zit dan ook helemaal alleen en ze moet voor alles alleen zorgen. Dan vraag je niet ‘heb ik de toestemming om door te gaan’, maar je bespreekt dat wel. En dat is wat we gedaan hebben. Het versterkt mijn gevoel om ‘ja’ te zeggen. ‘Ik heb u altijd gesteund vanaf dag één en ik zal dat blijven doen. Ik kan je daar niet in helpen, je moet je gevoel volgen', zei mijn vrouw. Ze staat volledig achter mij en dat is voldoende.”

Alderweireld, die intussen 127 caps achter z'n naam heeft staan waarin hij ook vijf keer scoorde, treedt dus niet in de voetsporen van aanvoerder Eden Hazard. Die besloot zijn interlandcarrière te beëindigen na het toch wel mislukte avontuur in Qatar, maar dat krijgt de centrale verdediger niet over z'n hart. “Voor mij is de drang te groot om door te gaan", zegt hij.

Ook het akkefietje met Kevin De Bruyne tijdens de wedstrijd tegen Canada kwam natuurlijk nog eens aan bod. ‘KDB’ zou Alderweireld hebben toegesnauwd dat hij “zijn bakkes moest houden”, maar die laatste kan dat plaatsen. “Ik snap dat hij dat zei, want ik zei ook iets tegen hem. Dat is normaal in het heetst van de strijd, twee volwassen mensen die onder druk staan. Dan komt er enorm veel stress vrij. Hij was het niet eens met mij, of andersom - dat maakt niet uit. Al zegt hij de lelijkste dingen; in de kleedkamer was alles weer uitgepraat. Natuurlijk gebeurt dit op een WK, met 500 camera’s op ons gericht en dan wordt dat opgepikt. Had ik het anders kunnen doen? Ja, maar het is in het heetst van de strijd en het toont dat we ermee bezig zijn. Het werd groter gemaakt dan het is. In de groep zelf was er geen probleem - dat zag je ook tegen Kroatië.”

“Toen we uitgeschakeld waren, is daar over gesproken geweest. Je verwerkt dat als groep, maar het is noemenswaardig dat er niet ineens zeven of acht spelers stoppen. Als iedereen het echt beu was geweest, dan waren er meer gestopt. Maar iedereen blijft betrokken. Nu heerst er teleurstelling, maar we lopen niet weg van onze verantwoordelijkheid. Dat zegt iets over de groep”

