Timmy Simons en zijn beste 11 Rode Duivels ooit: “Gerets maakte uitzonderlijke indruk”

TIMMY SIMONS

International tussen: 2001-2016

Aantal interlands: 94

EK’s/WK’s: 2002

Het elftal van Simons

Courtois; Gerets, Kompany, Vertonghen, Van Kerckhoven; Witsel, De Bruyne, Wilmots; Mertens, Lukaku, Hazard

Coach: Roberto Martínez

“Ik heb vooral gekozen voor jongens met wie ik gespeeld heb. Of voor spelers die bij één van ‘mijn clubs’ een grote indruk hebben nagelaten. Zo staat Erik Gerets er ook in. Als speler en als trainer is hij belangrijk geweest bij PSV Eindhoven. Onverzettelijk als rechtsachter. Iedereen in Eindhoven was altijd lyrisch over hem. Verder waren de keuzes vooral heel erg moeilijk. Een Wesley Sonck heeft ook veel goals gemaakt. Of een Bart Goor bijvoorbeeld, maar ik kan op elke positie maar één iemand kiezen.”

“De jongens van de huidige generatie zijn allemaal topspelers in het buitenland, die een internationale carrière hebben uitgebouwd. Vroeger bestond dat veel minder, dat is het voornaamste verschil met de generatie van Mexico ’86. Die speelden veelal bij Belgische clubs op een paar uitzonderingen na. Nu vertrekken spelers al op hun 17de of 18de naar het buitenland. De tijden zijn enorm veranderd. Het is geen verwijt naar de jongens van vroeger, maar het is wel appelen met peren vergelijken.”

“Van Kerckhoven een opvallende keuze? Dat kan (lacht). Op het WK in 2002 was hij één van die gasten die toen in het buitenland speelde (Schalke 04 en Mönchengladbach, red.). Ik ben daar toen ook gaan praten en men was enorm lyrisch over Nico. Een heel degelijke linksachter, die mij altijd is bijgebleven. Verder viel de keuze vooral op de gevestigde namen die ook vandaag het Europese topvoetbal kleur geven. Een uitzonderlijke generatie.”

Volledig scherm Het Icons-team van Timmy Simons © HLN