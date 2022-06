“Tijd voor een andere bondscoach”: Degryse en Mulder zien Martínez na het WK liefst afzwaaien

Rode DuivelsDe Belgische voetbalbond wil het contract van Martínez, die zowel bondscoach als technisch directeur is, graag met zes maanden verlengen, zodat er meteen ook duidelijkheid is rond de periode meteen ná het WK in Qatar. Het plan was aanvankelijk om pas na dat WK te bekijken of beide partijen met elkaar nog zouden doorgaan. Maar voor onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder mag Qatar ‘the last dance’ van de Spanjaard worden.