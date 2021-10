“Tijd om te oogsten, Rom": onze Duivels-watcher roept Lukaku op om woorden om te zetten in daden

Rode Duivels Thomas Foket: “Wil trots terugkeren naar mijn Franse club”

5 oktober Thomas Foket is een van de lastminute opgeroepen Rode Duivels na het forfait van Thomas Meunier die last heeft aan de knie. Als speler bij de Franse club Reims krijgt de clash tussen België en Frankrijk in de halve finale van de Nations League voor hem nog wat extra pigment: “De Fransen herinneren me er graag aan dat ze de wereldbeker gewonnen hebben. Het zou mooi zijn als wij zouden kunnen winnen, dan kan ik trots terugkeren naar de club. Het is een grote wedstrijd, in beide ploegen spelen van de grootste talenten van de wereld. Het zal niet nodig zijn om de spelers te motiveren. Frankrijk is de WK-titelhouder, maar volgens mij is België ook klaar om iets te winnen of te tonen dat we er staan tegen een van de grootste ploegen in de wereld.”