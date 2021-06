Tielemans zoekt nog naar zichzelf op EK: “Ik weet dat ik mijn beste niveau nog niet gehaald heb”

Rode Duivels Onze man ging luisteren naar “hij die kraantjes­wa­ter in een Brunello di Montalcino van 2010 kan veranderen” (en had daar allerminst spijt van)

20 juni Een nieuwe EK-dag loopt stilaan op z’n einde voor de Rode Duivels. Onze watcher Niels Poissonnier trok vandaag naar het Proximus Basecamp in Tubize om er te luisteren naar wat Kevin De Bruyne te zeggen had na z’n gewéldige invalbeurt in Kopenhagen. “Minder dan tien dagen voor hij 30 wordt, is De Bruyne een oase van rust.”