Tielemans verwacht hevige strijd op het middenveld: “Ik heb dit EK nog veel in petto”

“Wat ik nog in petto heb? (lacht) Veel.” Zijn EK was niet niet sprankelend, maar Youri Tielemans is klaar om te groeien in het toernooi. “De eerste matchen waren matig. Dat besef ik. Ik blies warm en koud. Maar ik ga goed om met kritiek. Tegen Portugal was het al beter. Defensief deed ik mijn werk en in balbezit probeerde ik mijn ding te doen.”

Volledig scherm © EPA

Natuurlijk hoopt ook Tielemans dat Eden Hazard en Kevin De De Bruyne er vrijdag bijzijn. “Mijn taken veranderen daardoor niet, maar onze kwaliteit gaat er wel op vooruit. Kevin helpt om de bal bij te houden, ruimtes te vinden. Er zijn meer opties aan de bal. Dat zag je in de tweede helft tegen Portugal. Er werden niet altijd de juiste keuzes gemaakt. En dan heeft hij die statistieken ook nog eens. Kevin scoort veel en geeft assists.”

Volledig scherm Tielemans. © Pool via REUTERS

Fysieke veldslag

Wat wordt de sleutel tegen Italië? “Het is een kwartfinale. Eén ding, één detail kan de match beslissen. Het wordt zwaar, een fysieke veldslag. Ook op het middenveld, want daar zijn de Italianen heel complementair. Het sterkt ons wel dat wij met één schot tussen de palen het verschil kunnen maken, zoals Thorgan dat deed tegen Portugal. Meerdere spelers hebben zo’n schot.” Dat efficiëntie dus het allerbelangrijkste is. “Na het WK hebben we geleerd dat balbezit niet altijd nodig is om te scoren. We hebben geleerd hoe af te zien in een partij, hoe te overleven. En hoe we in één moment de wedstrijd volledig naar ons toe kunnen trekken.”

Er kwam ook een vraag of Youri zijn familie heeft gezien. Veel wou de Leicester-middenvelder er niet over kwijt. “Alles gebeurde veilig. Het medisch team had een plannetje klaargelegd en dat apprecieerden we enorm. Het was een boost. Familie is nu eenmaal belangrijk, hé.”

