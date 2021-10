Tielemans: “Ik probeer niet te veel terug te denken aan die verloren halve finale tegen Frankrijk, de ontgoocheling was zeer groot”

“Ik stel me er niet al te veel vragen bij. Ik kan alleen maar werken, op en naast het veld. Ik probeer de ploeg zo veel mogelijk te helpen en dan weet ik dat de prestaties wel zullen volgen. Het klopt dat we bij Leicester een lastige seizoensstart kennen. Misschien helpt deze onderbreking daar wel bij en kan ik nadien met een fris hoofd terugkeren naar Engeland”, vertelde Tielemans woensdag tijdens het persmoment in Turijn, daags voor de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk.

Het prestigieuze en altijd beladen duel tegen het buurland leeft wel bij de fans en al zeker na de nipte uitschakeling in de halve finales van het WK in Rusland. “Met die rivaliteit ben ik niet echt bezig, persoonlijk ben ik hier om te voetballen. We weten wat er ons hier te doen staat. Onze vorige ontmoeting konden zij winnen en hopelijk is het deze keer aan ons. Ik weet wel nog dat we heel ontgoocheld waren na die uitschakeling. We waren zo dicht bij de finale. Toen kwam het op één detail aan: een hoekschop. Echt spijtig, want we maakten toen niet veel fouten. Details zullen donderdag echter opnieuw doorslaggevend zijn.

In de kwartfinale van het EK had het centrale duo Tielemans-Witsel het bijzonder zwaar tegen de Italianen, die de slag om het middenveld en finaal ook de wedstrijd wonnen. “Het klopt dat we het tegen Italië vooral in de eerste helft moeilijk hadden met hun pressing. Maar in de thuiswedstrijd tegen Tsjechië was dat al veel beter. Toen hebben we getoond dat we lessen getrokken hebben uit die wedstrijd. Bij Frankrijk is Kanté er niet bij en dat scheelt toch wel. Zonder Kanté is dat een andere ploeg.”

