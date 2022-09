Tielemans: “Geen spijt dat ik bij Leicester ben gebleven” - Lukebakio na jaar weer Rode Duivel: “Spelen bij Hertha is zeker geen nadeel”

Ook Youri Tielemans heeft als ex-Anderlechtspeler goede herinneringen aan Michel Verschueren, die vandaag begraven werd. “Als wij op Europese verplaatsing gingen, was hij er telkens bij. Altijd zijn vrolijke zelve en zijn mening rechtuit geven als het niet goed was.”

De orde van de week is natuurlijk de Nations League. “We zijn gegroeid na het verlies tegen Nederland”, vindt Tielemans. “Nu hebben we de kans om dat recht te zetten. Het is aan ons om twee keer te winnen en dan zien we wel of we ons nog kunnen kwalificeren. Hoe ik deze matchen opvat? Au sérieux. Het is de laatste rechte lijn naar het WK. Iedereen zal zich moeten tonen om deel te kunnen uitmaken van de WK-selectie. En op zo’n toernooi kunnen wij zeker nog iets betekenen. We gaan naar het WK om het proberen te winnen, al zal het wel moeilijk zijn.”

Op clubniveau gaat Tielemans met Leicester door een moeilijke periode. The Foxes staan laatste in de Premier League. “Het is een mooie gelegenheid om het hoofd hier even leeg te maken. De knop omdraaien lukt vandaag wel, aangezien iedereen hier vrolijk is. Dat ik niet vertrokken ben? Ook die knop heb ik makkelijk kunnen omdraaien. Spijt heb ik niet, mijn familie zit ook goed in Leicester. We hebben gewoon een beetje meer geluk en vertrouwen nodig.”

Lukebakio: “Ik blijf met mijn voeten op de grond”

Na een jaar afwezigheid mag Dodi Lukebakio zichzelf weer Rode Duivel noemen. “Een hele eer om hier te zijn. Spelen voor je land is altijd groots en ik ben heel gemotiveerd om me te tonen”, zegt de aanvaller van Hertha. Op het WK durft Lukebakio echter nog niet luidop te dromen. “Ik moet met mijn voeten op de grond blijven en dan zien we wel wat er gebeurt. Spelen bij Hertha is voor mij geen nadeel. Ik speel in een topcompetitie als de Bundesliga, waar iedereen naar kijkt.”

Volledig scherm Dodi Lukebakio. © Photo News

Bekijk hier de aankomst van de Rode Duivels in Tubeke:

Volledig scherm Hervé Onana blij om Dries Mertens te zien. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Michy Batshuayi, Eden Hazard en Thibaut Courtois. © HLN