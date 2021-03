Tielemans blijft de speelminuten opstapelen: “Ik ben kandidaat om álles te spelen”

Rode Duivels Bondscoach Martínez blijft scherp dankzij z’n vader: “Ik koester die gesprekken, maar het is goed dat niemand ze hoort”

23 februari De Rode Duivels zijn al 2,5 jaar onafgebroken nummer één. Wereldvoetbalbond FIFA interviewde daarom bondscoach Roberto Martínez. Over het - eerst “unfaire” - etiket van ‘Gouden Generatie’, de kracht van de Belgische groep, maar ook de rol van zijn vader in zijn succes als coach. “Hij adviseert me en daagt me zelfs tactisch uit”