Thorgan Hazard, wiens gsm roodgloeiend stond: “Het gaat beter met Eden, hij doet er alles aan om vrijdag klaar te zijn”

Uiteraard stond Thorgans gsm roodgloeiend na zijn geweldige zwabberbal. “Ik kreeg zelfs video’s van mijn goal toegestuurd. Het overkomt me niet vaak dat ik matchwinnaar ben, en dan nog met zo’n doelpunt - de mooiste uit mijn carrière. De keeper had er zich niet aan verwacht. (lacht) Het gezicht van Eden was goud waard. Hij had niet gedacht dat ik op dát moment zo’n goal zou maken. Het is geweldig om zo veel volk dit gevoel te schenken. Dat dringt de dagen erna pas echt tot je door. Ik kreeg ook veel berichtjes van mijn familie, ze zijn enorm trots.”

Quote Misschien is Eden niet de eerste om ten oorlog te trekken, maar als het moet dan doet hij dat wel. De bal bijhouden, fouten uitlokken, de duels aangaan. Het was hoopvol zondag. Thorgan Hazard

Volledig scherm Thorgan en Eden Hazard. © BELGA

Die andere telg van de familie, Eden, stond er ook tegen Portugal. Mee in de loopgraven. Maar rond hem staan veel vraagtekens voor vrijdag. Thorgan weet dat hij er alles aan doet om er tegen Italië bij te zijn. “Het gaat vandaag al wat beter dan hoe zijn zich voelde vlak na Portugal (Eden had last aan de hamstrings, red.). Hij zat vandaag meteen in de fitness en wil er absoluut bijzijn vrijdag. Het wordt bidden. Misschien is Eden niet de eerste om ten oorlog te trekken, maar als het moet dan doet hij dat wel. De bal bijhouden, fouten uitlokken, de duels aangaan. Het was hoopvol zondag. We vertrouwen op onze medische staf, van de besten ter wereld.”

Stijl van Frankrijk

Thorgan sprak ook over de speelstijl van de Rode Duivels. Bewust minder dominant zijn is het niet. “We hebben afgezien tegen Portugal omdat we er niet in slaagden op balbezit te spelen. Dat moet beter, want op deze manier gaan we niet elke match winnen. We proberen zeker niet de stijl van Frankrijk op het WK in 2018 te kopiëren. We gaan nog steeds uit van onze eigen sterkte. Die eerste helft tegen Denemarken en tweede tegen Portugal waren niet met opzet. Het kwam doordat de tegenstander nu eenmaal sterk was. Maar we werken eraan om beter te doen in balbezit.”

“Langs de andere kant kunnen we de zege tegen Portugal bestempelen als een collectieve prestatie. En kijk naar Italië. Zij hadden het ook lastig met Oostenrijk. We zullen vrijdag op ons best moeten zijn - Italië is 31 matchen ongeslagen. Maar Oostenrijk bewees dat ze te kloppen zijn.”

Volledig scherm Thorgan Hazard. © AFP

Sels: “Geen leedvermaak”

Ook Matz Sels, na het uitvallen van Simon Mignolet gepromoveerd tot tweede doelman, stond de pers te woord. “Nummer twee of drie, dat verandert niet zoveel. Ik voel niet meer druk. Al is er natuurlijk wel altijd een heel klein kansje dat ik speel.” Dat zou willen zegen dat Courtois iets overkomt. Sels heeft enkel mooie woorden voor onze nationale nummer één. “Zijn grote kracht is zijn mentale sterkte. Doelman zijn is een lastige opdracht. Je moet sterk in het hoofd zijn. Thibaut staat er altijd. Met zo’n doelman heb je als coach geen enkele redenen om iets te veranderen.”

Of er in de groep leedvermaak is na de exit van Frankrijk, wild onze analist Gilles De Bilde weten. Sels speelt bij Straatsburg in de Ligue 1. “Neen, dat is er niet. Wij moeten naar onszelf kijken en eerst maar zien dat we zelf doorstoten. In een toernooi kunnen grote ploegen nu eenmaal ook verliezen. (lachje) Maar ik was er natuurlijk niet bij in Rusland na die verloren halve finale. Bij mij speelt dat dus niet echt.”

Volledig scherm Matz Sels. © Photo News