Thorgan Hazard steekt broer Eden hart onder de riem: "Hoop dat dit snel voorbij is. België mist hem"

Ook in het laatste drieluik van het jaar van de Rode Duivels zal de aanvoerder er niet bij zijn. "Eén jaar is inderdaad lang. Ik hoop dat dit snel voorbij is. Zowel België als Real mist Eden. Hij is een van de beste spelers ter wereld en het is altijd beter hem in je ploeg te hebben. Real verloor afgelopen weekend zonder hem en ook de Rode Duivels liepen in Engeland tegen een nederlaag aan. We hebben allemaal een Eden aan honderd procent nodig", vertelde Thorgan Hazard tijdens een virtueel persmoment, in de aanloop naar de oefeninterland van woensdag in Leuven tegen Zwitserland.