Thorgan Hazard: “Het is fijn vertoeven in Edens schaduw”

Rode DuivelsHet is onvermijdelijk. Spreekt Thorgan Hazard (28), dan komt vooral… Eden ter sprake. Dat stoorde Thorgan schijnbaar niet, hij grapte: “Het wordt moeilijk voor Eden om in de ploeg te geraken.”

We hebben het altijd over Eden, maar ook voor jou was het een complex seizoen vol blessures, niet?

(lacht) “Het is fijn vertoeven in de schaduw van Eden. Men praatte meer over zijn moeilijkheden dan over de mijne – dat kwam me niet slecht uit. Ik heb inderdaad wat musculaire blessures gekend. Dat was voor het eerst in mijn carrière – het is straf dat ik dat tien jaar niet meegemaakt heb –, dus het was voor mij complex om dat herstelproces te beleven. ‘Wanneer keer ik best terug?’: met dat soort vragen worstelde ik. Anderzijds heeft me dat toegestaan om veel te leren over mijn lichaam. (denkt na) Trouwens, het zou niet correct zijn om te spreken van een verloren seizoen. Als ploeg was het misschien wel het beste dat ik tot dusver beleefd heb, met die Duitse bekerwinst met Dortmund – de eerste collectieve trofee voor mij.”

Hoe sta je er vandaag voor – conditioneel en mentaal?

“Goed. Ik heb weliswaar geen reeks matchen kunnen spelen, maar dat kan een voordeel blijken. Ik ben uitgerust bij de nationale ploeg gearriveerd.”

Veel waarnemers zien in jou een grote kanshebber op een basisplek als linkerwingback. Hoe schat je dat zelf in?

“Ik beschouw mezelf vandaag niet als een onbetwistbare titularis. De concurrentie op de linkerflank is zeer groot. Je hebt ook Yannick (Carrasco, red.) en Nacer (Chadli, red.), maar evengoed Jérémy (Doku, red.) en Timothy (Castagne, red.). Er zijn veel opties, en dat is positief: je raakt niet ver op een toernooi met elf spelers.”

Op dit moment lig je vooral in balans met Chadli. Wat kun jij bijbrengen dat hij niet kan?

“Op Nacer kun je altijd rekenen. Bovendien kan hij ook van nut zijn als er overgeschakeld wordt naar een driemansmiddenveld. Voorts hebben we een gelijkaardig profiel: we zijn beiden teamspelers en houden van lopen. Misschien is Nacer fysiek iets sterker dan ik en heb ik meer aanvallende troeven. (lacht) Gelukkig moet ik de keuze niet maken.”

Voor eens en altijd: wat is nu jouw favoriete positie?

“Valse negen, maar ik vrees dat dat extreem moeilijk wordt hier. Ach, links, rechts, nummer tien, diep voorin: ik kan het allemaal. En de coach weet dat. Ik ben nu eenmaal polyvalent.”

Is dat niet even vaak een nadeel?

“Dat hangt af van de trainer. Is hij iemand die in jou overal een back-up ziet, dan is dat niet ideaal. Rekent hij wel op jou, dan is het eerder een plus. Ik maak er geen punt van.”

Als Eden wedstrijdklaar is, moet jij of Carrasco mogelijk wijken, terwijl die combinatie vlot liep tegen Griekenland.

(plaagt) “Het wordt moeilijk voor Eden om in de ploeg te geraken. Dat moet Roberto Martínez maar oplossen, hé. Het is waar dat het goed klikt met Yannick, dat kwam tot uiting in het duel tegen Griekenland. Maar evengoed loopt het prima tussen Eden en mezelf of Eden en Yannick.”

De rollen binnen de familie zijn omgedraaid: jij start wellicht, Eden wordt hoogstens een joker. Praten jullie daarover?

“Tuurlijk, maar het verandert onze aanloop niet, want ik ben niet zeker van mijn plek en Eden voelt zich geen bankzitter. Voor Eden is de situatie natuurlijk wel apart: hij heeft weinig tijd om zich voor te bereiden. Het is gewoon bidden dat mijn broer groeit in het toernooi. We kunnen de beste Eden gebruiken.”

Is het niet zorgwekkend dat sterkhouders als Eden, Axel Witsel en Kevin De Bruyne waarschijnlijk pas na de groepsfase topfit zullen zijn?

“Je moet het anders bekijken. De jongens die hen vervangen – want wie weet spelen ze alle drie, dat kan ik niet zeggen –, zullen alles in het werk stellen om hun job perfect uit te voeren. Die zogezegde wisselspelers kunnen net veel bijbrengen. Ik kijk dan in het bijzonder naar Doku. Ik wil hem geen druk opleggen, maar ik vind hem een fantastische speler. Hij biedt frisheid, ik hou van zijn stijl. Als de ervaren spelers in vorm zijn, is het vervolgens aan hen om het team te dragen, zoals ze al altijd gedaan hebben en zoals Romelu (Lukaku, red.) nu doet. We rekenen op hen.”

Lukaku beweert dat jullie sterker zijn dan in Rusland. Ga je daarmee akkoord?

“Wordt zo een uitspraak niet enkel waarheid als we beter doen dan toen? We hebben een stevige groep, met ervaring, zelfs zonder de mannen die weg zijn sinds ons brons op het WK.”

Hoe straf is het dat verschillende spelers uit 1993 deel uitmaken van deze Gouden Generatie?

“Het is een leuke vaststelling. Yannick, Romelu, Michy (Batshuayi, red.), ikzelf: we zijn wel met een paar, ja. Daar mogen we best trots op zijn. Jaren geleden zaten we samen bij de nationale jeugdselecties, nu staan we in de beste Belgische kern ooit. Mochten we nu nog samen iets winnen, dan zou dat de kers op de taart zijn. Maar eerst Rusland, Denemarken en Finland kloppen.”

Wat verwacht je van de EK-opener tegen Rusland?

“We zullen klaar moeten zijn – er kan een vreemde sfeer hangen. Wat een troef is, is dat we het stadion in Sint-Petersburg kennen. Niet alleen speelden we er op het WK, ook twee jaar geleden hadden we er een kwalificatie-interland, toen ik scoorde. En recent ben ik er geweest met Dortmund.”

Hoe vullen jullie jullie dagen hier in Tubeke?

“Dit is een geweldig complex, we vinden dit waarschijnlijk zelfs leuker dan een hotel in het buitenland. Hier zijn we thuis. Er zijn voldoende ontspanningsmogelijkheden: kaarten, beachsoccer, gezelschapsspelletjes – ook in die domeinen is er veel strijd. Een paar dagen geleden tenniste ik tegen Thomas (Meunier, red.). Ik heb verloren, maar ik kan als excuus inroepen dat ik lang niet gespeeld had. (schalks) Ik ga de komende weken nog een beetje trainen. Tegen het einde van het EK wil ik revanche nemen.”

Perschef Stefan Van Loock geeft ter afsluiting het woord aan een Spaanse collega.

Dag Thorgan. Eden kreeg veel kritiek in Spanje. Ben jij ervan overtuigd dat hij ons ongelijk nog zal bewijzen?

(grijnst) “De Spaanse media zijn niet de makkelijkste. Kijk, ergens is het normaal dat jullie zo hard met Eden waren. Hij heeft nog niet kunnen tonen wat voor een exceptionele voetballer hij is. Ik weet wat hij kan, in Spanje weet men dat ook, we kunnen alleen maar hopen dat hij het volgend seizoen beter doet bij Real Madrid.”

