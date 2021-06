Thorgan Hazard: “De kritiek op Eden? De Spaanse pers is niet de makkelijkste”

Rode DuivelsThorgan Hazard was na Thomas Vermaelen aan de beurt op de persconferentie van de Rode Duivels vandaag. De flankspeler kreeg, net als broer Eden, dit seizoen af te rekenen met blessures. “Het was positief dat ik in de schaduw van Eden stond, zo werd er weinig over mij gesproken toen ik geblesseerd was”, vertelde Thorgan Hazard.

Hij had vaak last van een spierblessure. “Ik moest leren wanneer ik honderd procent was en kon terugkeren. Maar collectief hadden we met Dortmund een heel goed seizoen, met de Duitse bekerwinst. Mijn eerste prijs in ploegverband.”

En zo is Thorgan Hazard toch met een goed gevoel afgereisd naar de Rode Duivels. Hij moet de concurrentie op de linkerflank aangaan met Nacer Chadli. “Yannick, Doku en Castagne kunnen ook op die positie spelen. Nacer heeft in het verleden bewezen dat we op hem kunnen rekenen. Hij is atletischer dan ik, maar we zijn allebei spelers die ons graag smijten.”

Thorgan kreeg - uiteraard - ook vragen over zijn broer. “De voorbereiding voor Eden is anders dan in 2018. Hij heeft niet veel minuten gespeeld om zich voor te bereiden, maar ik hoop dat mijn broer in het toernooi zal groeien. Want we zullen hem nodig hebben. Er zijn nog anderen die terugkomen, dat gaat de groep deugd doen.” De Spaanse pers haalde dit jaar vaak uit naar zijn broer Eden. “De Spaanse pers is niet de makkelijkste, dat is duidelijk. Dat hebben andere spelers ook gemerkt. Het is ook normaal dat ze kritisch zijn, want hij heeft de laatste twee jaar weinig getoond. Ik ben zeker dat de Spaanse media ook zijn kwaliteiten kennen.”

Het is nu de vraag wie Eden Hazard, maar ook Kevin De Bruyne en Axel Witsel moeten vervangen (tijdens het begin van het EK). “Diegenen die hen vervangen, zullen er alles aan doen om hen zo goed mogelijk te presteren. Het is belangrijk dat we goed aan het EK beginnen. Zo houden we de druk weg bij Eden, Kevin en Axel. Heel het land rekent op hen. Ik twijfel er niet aan dat ze klaar zullen zijn als we hen nodig hebben.”

